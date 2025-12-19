امام جمعه گیلانغرب: لقمه حلال، پایه تربیت دینی فرزند و سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری در خطبههای نماز جمعه این هفته گیلانغرب، با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار داشت: قرآن کریم در سوره مائده اهل تقوا را اهل لقمه حلال معرفی میکند و میفرماید از نعمتهای حلال و پاک خداوند استفاده کنید و تقوای الهی داشته باشید؛ همان خدایی که در سختیها به او پناه میبرید، در زمان رفاه نیز باید فرمانش را اطاعت کرد.
وی افزود: لقمه حرام فقط یک مسئله فردی نیست، بلکه آثار مخرب آن در زندگی اجتماعی، خانواده و آینده فرزندان آشکار میشود و همین موضوع ضرورت پرداختن به آن را دوچندان میکند.
امام جمعه گیلانغرب با اشاره به موضوع محوری خطبههای اول نماز جمعه، تصریح کرد: موضوع خطبههای نخست، سبک زندگی در اسلام است و تاکنون پنج ویژگی خانواده مطلوب بیان شده و از این هفته بحث جدید تربیت دینی فرزند آغاز میشود که یکی از ضروریترین نیازهای جامعه امروز است؛ خانوادهای که فرزند دارد، موظف است برای تربیت دینی او برنامه و مراقبت جدی داشته باشد.
حجت الاسلام دانیاری ادامه داد: در روایات، تربیت فرزند به دو دوره قبل از تولد و بعد از تولد تقسیم شده و اگر کسی میخواهد فرزند صالحی تربیت کند که پس از مرگش صدقه جاریه باشد، باید از همان قبل از تولد برنامه داشته باشد؛ چراکه طبق روایت امام صادق علیهالسلام، یکی از اعمالی که پس از مرگ انسان پروندهاش باز میماند، داشتن فرزند صالح است.
وی با بیان اینکه تربیت دینی فرزند از انتخاب همسر آغاز میشود، گفت: پیامبر گرامی اسلام جوانان را به دقت در انتخاب همسر توصیه کردهاند و فرمودهاند کسی که ازدواج میکند، فقط همسر انتخاب نمیکند، بلکه مادر فرزندان آینده خود را برمیگزیند، زیرا ریشهها و اصالت خانوادگی در تربیت فرزند اثرگذار است.
امام جمعه گیلانغرب با استناد به روایت امام صادق علیهالسلام، تأکید کرد: انتخاب همسر صرفاً بر اساس زیبایی ظاهری، بدون توجه به ایمان و کمالات انسانی، آسیبزاست و چنین مادری نمیتواند الگوی مناسبی برای تربیت فرزند باشد؛ این همان هشداری است که در روایات با تعبیر سبزهای که بر روی زباله رشد کرده بیان شده است.
وی با اشاره به یافتههای علمی جدید، افزود: امروز علم وراثت نیز ثابت کرده است که صفات ظاهری و باطنی پدر و مادر به فرزندان منتقل میشود و این موضوع، تأکیدی بر نگاه عمیق اسلام به مسئله خانواده و تربیت است.
حجت الاسلام دانیاری با تأکید مجدد بر نقش تغذیه حلال، اظهار داشت: لقمه حرام آثار خود را در نسل و ذریه نشان میدهد و این مسئله در روایات به صراحت بیان شده است؛ پدر و مادری که نسبت به حلال و حرام بیتفاوت باشند، نباید انتظار داشته باشند فرزندانی مطیع، دیندار و سالم تحویل جامعه دهند.
وی با تشریح مصادیق حرامخواری، گفت: حرام فقط خوردن مال حرام نیست، بلکه شامل حقالله و حقالناس میشود؛ پرداخت نکردن خمس و زکات، استفاده شخصی از اموال بیتالمال، حقوقهای نجومی، کمفروشی در وقت اداری و بخششهای نابجا از اموال عمومی، همگی نمونههای روشن حرامخواری هستند که آثار آن دیر یا زود در زندگی انسان آشکار میشود.
امام جمعه گیلانغرب خطاب به مسئولان، تصریح کرد: مسئولیتی که به برکت خون شهدا به افراد سپرده شده، امانت است و اگر هرکس وظیفه خود را درست انجام دهد و به بیتالمال دستاندازی نکند، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد و اعتماد مردم بازمیگردد.
وی در بخش دوم خطبهها با اشاره به آیات قرآن، بیان کرد: وعده قطعی الهی این است که همه انسانها وارد عرصه حساب و آتش میشوند، اما تنها اهل تقوا نجات پیدا میکنند؛ جایی که نه پول کارساز است و نه رابطه، بلکه تنها سرمایه نجاتبخش، تقواست.
حجت الاسلام دانیاری با اشاره به هفته راهداری، از تلاشهای مجموعه راهداری شهرستان گیلانغرب قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجامشده در بهسازی و روکش آسفالت جادهها قابل تقدیر است، هرچند برخی مسیرهای مهم نیازمند اعتبارات ملی و توجه جدیتر مسئولان است.
وی با اشاره به تقارن آغاز فصل زمستان، شب یلدا و ماه مبارک رجب، افزود: شب یلدا از رسوم پسندیده ایرانی است که اسلام آن را تأیید کرده و مهمترین جلوه آن صلهرحم، کمکهای مؤمنانه به نیازمندان و تقویت عبادت است؛ زمستان و ماه رجب هر دو فرصتهای طلایی برای بندگی، دعا، استغفار، روزه و اعتکاف هستند.
امام جمعه گیلانغرب با بیان فضائل ماه رجب، تصریح کرد: در روایات آمده است که خداوند در این ماه پاداش اعمال نیک را چند برابر میکند و اهل رجب در قیامت با چهرههای نورانی شناخته میشوند؛ اعتکاف نیز از عبادتهای ویژه این ماه است که نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی، بهویژه در میان جوانان دارد.
وی در بخش پایانی خطبهها با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: افزایش بیرویه قیمتها و فشار معیشتی مردم قابل انکار نیست و انتظار جدی مردم، نظارت قاطع مسئولان و برخورد با سودجویان است؛ همانگونه که سیره پیامبر و امیرالمؤمنین بر نظارت مستقیم بر بازار استوار بود.
حجت الاسلام دانیاری در پایان با اشاره به تغییر آرایش جنگی دشمن، تأکید کرد: امروز میدان اصلی، جنگ رسانهای و تسخیر افکار است و همه نخبگان، معلمان، دانشگاهیان و حوزویان باید با هوشیاری در این میدان حاضر باشند؛ همانگونه که ملت ایران در جنگ سخت پیروز شد، در این نبرد نرم نیز با ایمان و آگاهی پیروز خواهد بود.
