دستگیری شرور فراری در شاهرود؛ انواع سلاح سرد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه سه شنبه در انجام مأموریت ویژه در شاهرود، اظهار داشت: در پی اعلام شکایت شهروند مبنی بر تهدید، زورگیری و چاقو کشی در سطح شهر موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از این بود که انواع شرارت از سوی یکی از سابقه داران و محکومان فراری در شاهرود انجام گرفته است.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه با انجام تحقیقات فنی فرد مذکور در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی و دستگیر شد.

شائینی با اشاره به اینکه متهم ۲۷ ساله به شاهرود انتقال یافت، تصریح کرد: از مخفیگاه این متهم انواع سلاح سرد مخفی شده کشف و ضبط شده است.

وی افزود: پس را تشکیل پرونده متهم برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شاهرود معرفی شده است.