  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

دستگیری شرور فراری در شاهرود؛ انواع سلاح سرد کشف شد

دستگیری شرور فراری در شاهرود؛ انواع سلاح سرد کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری یک فرد مظنون به شرور و زورگیری که مدتی بود متواری بود خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه این متهم، انواع سلاح‌های سرد کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه سه شنبه در انجام مأموریت ویژه در شاهرود، اظهار داشت: در پی اعلام شکایت شهروند مبنی بر تهدید، زورگیری و چاقو کشی در سطح شهر موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از این بود که انواع شرارت از سوی یکی از سابقه داران و محکومان فراری در شاهرود انجام گرفته است.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه با انجام تحقیقات فنی فرد مذکور در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی و دستگیر شد.

شائینی با اشاره به اینکه متهم ۲۷ ساله به شاهرود انتقال یافت، تصریح کرد: از مخفیگاه این متهم انواع سلاح سرد مخفی شده کشف و ضبط شده است.

وی افزود: پس را تشکیل پرونده متهم برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شاهرود معرفی شده است.

کد خبر 6716072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها