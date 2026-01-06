  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳

سمینار تخصصی داوران لیگ برتر فوتبال در کرمان آغاز شد

کرمان- سمینار دانش افزایی داوران و کمک داوران لیگ برتر فوتبال کشور بعد از ظهر امروز با برگزاری آئینی به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار دانش افزایی داوران و کمک داوران لیگ برتر فوتبال ایران عصر سه شنبه با برگزاری آئینی در کرمان آغاز به کار کرد.

آئین افتتاحیه این سمینار با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حجت سلطانی سرپرست مدیر کلی ورزش وجوانان استان کرمان، تعدادی از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون و مدیران عامل باشگاه‌های استان کرمان، رئیس و اعضای کمیته داوران فدراسیون فوتبال، رؤسای هیأت‌های فوتبال شهرستان‌های استان کرمان و داوران و کمک داوران شرکت کننده در این دوره در کرمان آغاز شد.

این دوره با شرکت ۱۲۰ نفر و در دو بخش آزمون‌های آمادگی جسمانی و بخش تئوری و مرور آخرین قوانین و دستور العمل های قضاوت از امروز ۱۶ دی به مدت ۲ روز در کرمان جریان خواهد داشت.

