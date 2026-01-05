رئیس فدراسیون فوتبال: کرمان سومین استان فوتبالی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج، پیش از ظهر دوشنبه در سفر به کرمان و دیدار با استاندار کرمان با اشاره به جایگاه کرمان در فوتبال کشور گفت: کرمان سومین استان فوتبالی ایران است و رویدادهای متعددی در این استان برگزار میشود.
وی افزود: از نظر تعداد تیمهای لیگ برتری نیز کرمان در جایگاه سوم قرار دارد.
تاج، با اشاره به موفقیت «زهره جعفری» بهعنوان برترین مربی زن سال آسیا در سال ۲۰۲۵ بیان کرد: در حوزه ورزشگاهها با همکاری دولت و فدراسیون، ستاد ساماندهی ورزشگاهها تشکیل شده و اکنون ۱۶ ورزشگاه استاندارد در کشور فعال است.
وی ادامه داد: کرمان نیز ورزشگاههای بسیار خوبی دارد، اما در زمینه هتلها باید اقدامات بیشتری انجام شود، زیرا استان ظرفیت میزبانی بسیاری از رویدادهای بینالمللی را دارد.
رئیس فدراسیون فوتبال بر تقویت فوتبال ساحلی در استان کرمان تأکید کرد و گفت: انتظار داریم فوتبال ساحلی در کرمان بیش از پیش توسعه یابد.
آمادگی کرمان برای میزبانی از مسابقات فوتبال در سطح ملی و بینالمللی
استاندار کرمان نیز در این دیدار گفت: جایگاه فوتبال در ورزش با توجه به علاقمندی مردم، مسائل اجتماعی و پوشش هیجانات جوانان و انسجام اجتماعی و حس غرور ملی؛ بسیار بالا است.
وی ادامه داد: استان کرمان در زمینه علاقهمندی مردم و همچنین فعالیت باشگاههای فوتبال، چه در لیگ برتر و چه در سایر لیگها، در بخشهای مردان و زنان، جایگاه قابلتوجهی دارد.
استاندار کرمان به فعال بودن ۵ فرودگاه در استان کرمان اشاره و تصریح کرد: برای برگزاری مسابقات بینالمللی نیز کرمان به لحاظ امکانات فیزیکی و ورزشگاهها موقعیت مناسبی دارد.
طالبی، به موضوع زیر ساختهای هتلینگ در استان به عنوان یک از لازمههای مهم در برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی اشاره ابراز داشت: در حوزه احداث هتل نیز اقدامات قابلتوجهی در حال انجام است؛ هتل پنجستاره سیرجان تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید و در کرمان نیز چند پروژه در دست اجرا است.
وی افزود: برای هرگونه حمایتی که از استان کرمان ممکن باشد، آمادگی کامل داریم، چرا که کرمان ظرفیت و شرایط مناسبی برای ارائه حمایتها دارد
استاندار کرمان با اعلام آمادگی برای میزبانی از مسابقات تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس تا زمان آماده شدن ورزشگاه آزادی، گفت: شرایط برای برگزاری تعدادی از این مسابقات در کرمان مهیا است و ما با تمام توان در خدمت اعتلای نام کرمان و ارتقای جایگاه استان کرمان در حوزه ورزش هستیم.
در این دیدار از سوی رئیس فدراسیون فوتبال؛ پیراهن تیم ملی به استاندار کرمان اهدا شد.
همچنین با موافقت رئیس فدراسیون فوتبال ایران و حمایت استاندار کرمان، مقرر شد تا سهمیه لیگ برتر فوتبال ساحلی به مس رفسنجان داده شود.
