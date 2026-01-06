  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶

کشف ۲۵ تن روغن احتکار شده در بیجار با پیگیری گزارش‌های مردمی

بیجار- فرماندار شهرستان بیجار از کشف و توقیف ۲۵ تن روغن خوراکی احتکارشده در این شهرستان خبر داد و گفت: این محموله با هدف اخلال در شبکه توزیع کالا دپو شده بود که کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی شامگاه سه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی و اطلاعات واصله مبنی بر کمبود روغن در سطح بازار، بررسی و پایش فعالیت‌های مشکوک اقتصادی در دستور کار فرمانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت.

وی افزود: با انجام رصدهای میدانی و تأیید محل نگهداری کالای مشکوک، عوامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان بیجار به همراه دادستان شهرستان و مسئولان ادارات جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، در محل حاضر شدند و بازرسی‌های لازم انجام شد.

فرماندار بیجار تصریح کرد: در جریان این عملیات، مقدار تقریبی ۲۵ تن روغن خوراکی که بدون مجوز قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری شده بود، کشف و با دستور مقام قضائی توقیف شد و صورت‌جلسه قانونی نیز تنظیم شد.

با سودجویان قاطعانه برخورد می‌شود

کاظمی با تأکید بر برخورد قاطع با سودجویان خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده و این فرمانداری با هرگونه اقدام در راستای احتکار و اخلال در بازار، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی در پایان گفت: محموله روغن کشف‌شده در روزهای آینده و با نظارت فرمانداری شهرستان بیجار، در شبکه توزیع رسمی شهرستان عرضه خواهد شد تا بخشی از نیاز بازار تأمین شود.

