۱۷ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۵

اجرای سند تحول و تعالی قضایی موجب ارتقای دادگستری زنجان می‌شود

زنجان- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت:اجرای سند تحول و تعالی قضایی موجب ارتقای دادگستری استان می‌شود که باید در دستور کار تمامی مدیران قضایی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در جلسه شورای مدیران دادگستری استان زنجان با تقدیر از زحمات و تلاش‌های مدیران و کارکنان حوزه‌های قضائی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های قوه قضائیه، افزود: اشرافیت کامل مدیران حوزه‌های قضائی بر فرایند انجام امور، تلاش برای حل مسائل و مشکلات و تحقق سیاستهای قوه قضائیه بسیار اثرگذار است.

وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان و برگزاری چندین جلسه به صورت فشرده، گفت: در این سفر پرخیر و برکت و با بررسی مسائل و مشکلات قضائی استان در ابعاد مختلف به همت مدیران حوزه‌های قضائی برخی موانع و مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اینکه لازمه داشتن دادگستری قوی توجه به سند جامع تحول و تعالی قوه قضائیه است، اظهار کرد: توصیه می‌شود مدیران هر روز نسبت به مطالعه سند تحول و تعالی و اجرای دقیق آن اقدام کنند.

وی بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق در استان زنجان تاکید کرد و گفت: استفاده از مجازات جایگزین حبس در جهت کمک به سازمان‌ها و نهادهای آموزشی و بهزیستی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند مورد اهتمام قضات قرار گیرد، چرا که با این کار بخشی از مشکلات مالی این مراکز برطرف خواهد شد.

فرجی برحق گفت: در راستای حل و فصل دعاوی و سازش در پرونده‌هایی که قابلیت سازش دارند از ظرفیت شورای حل اختلاف و سایر نهادهای اثرگذار استفاده شود.

در ابتدای این جلسه دادستان مرکز استان، معاونین رئیس کل و مدیران حوزه‌های قضائی گزارشی از اقدامات و عملکرد حوزه خود ارائه کردند.

