به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در جلسه شورای مدیران دادگستری استان زنجان با تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیران و کارکنان حوزههای قضائی در اجرای برنامهها و سیاستهای قوه قضائیه، افزود: اشرافیت کامل مدیران حوزههای قضائی بر فرایند انجام امور، تلاش برای حل مسائل و مشکلات و تحقق سیاستهای قوه قضائیه بسیار اثرگذار است.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان و برگزاری چندین جلسه به صورت فشرده، گفت: در این سفر پرخیر و برکت و با بررسی مسائل و مشکلات قضائی استان در ابعاد مختلف به همت مدیران حوزههای قضائی برخی موانع و مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اینکه لازمه داشتن دادگستری قوی توجه به سند جامع تحول و تعالی قوه قضائیه است، اظهار کرد: توصیه میشود مدیران هر روز نسبت به مطالعه سند تحول و تعالی و اجرای دقیق آن اقدام کنند.
وی بر تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق در استان زنجان تاکید کرد و گفت: استفاده از مجازات جایگزین حبس در جهت کمک به سازمانها و نهادهای آموزشی و بهزیستی که خدمات عمومی ارائه میکنند مورد اهتمام قضات قرار گیرد، چرا که با این کار بخشی از مشکلات مالی این مراکز برطرف خواهد شد.
فرجی برحق گفت: در راستای حل و فصل دعاوی و سازش در پروندههایی که قابلیت سازش دارند از ظرفیت شورای حل اختلاف و سایر نهادهای اثرگذار استفاده شود.
در ابتدای این جلسه دادستان مرکز استان، معاونین رئیس کل و مدیران حوزههای قضائی گزارشی از اقدامات و عملکرد حوزه خود ارائه کردند.
