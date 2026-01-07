۱۰ میلیون رأی قضائی برای اولین بار در دسترس مردم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مراسم رونمایی سامانه شفافیت با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه شفافیت، از راهاندازی و توسعه «سامانه شفافیت» به عنوان یکی از تکالیف قانونی قوه قضائیه در قانون شفافیت خبر داد.
کاظمیفرد با اشاره به الزامات قانونی این حوزه اظهار کرد: بر اساس قانون شفافیت، قوه قضائیه همانند سایر دستگاههای اجرایی کشور مکلف به انتشار یک دسته از اطلاعات مشخص است که بخش عمدهای از این تکلیف توسط اجزای مختلف قوه قضائیه انجام شده است.
وی افزود: لینک سامانه شفافیت در سازمانهای مختلف زیرمجموعه قوه قضائیه از جمله پزشکی قانونی، دانشگاه علوم قضائی و سازمان بازرسی کل کشور و… قرار داده شده و این سازمانها اطلاعاتی را که مطابق قانون باید منتشر میکردند، در دسترس عموم قرار دادهاند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: علاوه بر این بخش عمومی، سامانه شفافیت دارای بخشهایی است که در سایر دستگاههای اجرایی وجود ندارد.
کاظمیفرد با اشاره به این بخش اختصاصی گفت: انتشار آرای وحدت رویه و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله این موارد است. همچنین اطلاعاتی مانند نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، آدرس شعب قضائی، آدرس دفاتر اسناد رسمی و آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیز به صورت کامل در سامانه شفافیت بارگذاری شده است.
وی ادامه داد: این اطلاعات جزو دادههای اختصاصی قوه قضائیه محسوب میشود که برای نخستین بار به شکل منسجم و عمومی در اختیار مردم قرار گرفته است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت انتشار آرای قضائی تصریح کرد: آنچه کار قوه قضائیه را در این حوزه ویژه میکند، انتشار آرای قضائی است؛ بهگونهای که میتوان گفت بزرگترین کلانداده قضائی کشور منتشر شده و بیش از ۱۰ میلیون رأی به صورت عمومی در اختیار مردم قرار گرفته است.
وی ادامه داد: پیش از این، این دادهها به صورت محدود و خاص در اختیار دانشگاهها و برخی شرکتهای دانشبنیان قرار میگرفت، اما اکنون این اطلاعات به صورت عمومی منتشر شده تا مردم، محققان و پژوهشگران بتوانند از آن استفاده کنند.
کاظمیفرد با اشاره به نقش این دادهها در توسعه فناوریهای نوین گفت: مجموعههای تخصصی و شرکتهای دانشبنیان، بهویژه فعالان حوزه هوش مصنوعی، برای توسعه سامانههای خود به دادههای پردازشپذیر نیاز دارند و انتشار این دادهها به شکل عمومی میتواند کمک بزرگی به آنها باشد.
وی افزود: در همین راستا، بخشی طراحی شده که مجموعه دادهها به صورت فایلهای اکسل و قابل پردازش در آن قرار گرفته است تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند در صورت نیاز، کل دادهها را دریافت و در سامانههای خود استفاده کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: در این زمینه میتوان گفت قوه قضائیه نخستین مجموعه حاکمیتی در کشور است که دادههای خود را به صورت باز و قابل پردازش در اختیار شرکتها و مجموعههای تخصصی قرار داده است.
کاظمیفرد شفافیت را در راستای تحقق مفهوم اتاق شیشهای در قوه قضائیه دانست و گفت: هدف از این اقدامات، شفافیت بیشتر عملکرد دستگاه قضا برای شهروندان است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به بهروزرسانی دادهها گفت: به تدریج با کمک هوش مصنوعی، فرآیند تکمیل و بهروزرسانی دادهها انجام خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده این دادهها به صورت کاملاً بهروز در اختیار عموم قرار گیرد، هرچند در حال حاضر امکان انتشار دورهای دادهها فراهم شده است.
کاظمیفرد با تأکید بر حفظ حریم خصوصی تصریح کرد: تمامی دادههای منتشر شده به صورت کامل گمنامسازی شدهاند؛ به این معنا که نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس، آدرس، شماره کارت و هرگونه اطلاعات هویتی اشخاص از دادنامهها حذف شده است.
