حضرت شاهچراغ(ع)؛ وقتی برادر امام رضا (ع) شیراز را به حرم تبدیل کرد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: احمدبن موسی الکاظم، فرزند امام کاظم (ع) و برادر بزرگوار امام رضا (ع)، در ۱۷ رجب به شهادت رسید؛ شهادتی که نه فقط پایان یک حیات، بلکه آغاز یک جریان تمدنی و معنوی در دل ایران اسلامی بود.

شهادت حضرت شاهچراغ (ع) روایت غربت خاندان ولایت در مسیر وفاداری به امام زمان خویش است؛ روایتی از هجرتی آگاهانه، ایستادگی بی‌امان و وفاداری تا مرز جان. او که به «امین ولایت» شهره بود، در حساس‌ترین بزنگاه تاریخ، با بصیرت و شجاعت، امامت امام رضا (ع) را آشکار کرد و جان خود را بر سر این عهد گذاشت.

امروز، قرن‌ها پس از آن واقعه، حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) نه‌تنها مامن دل‌های عاشق، بلکه شاهد زنده‌ای از پیوند خون و رسالت است؛ حریمی که بارها هدف دشمنان نور قرار گرفت اما هر بار، روشن‌تر از پیش در تاریخ ایستاد.

شهادت حضرت شاهچراغ (ع) فرصتی برای بازخوانی یک حقیقت بزرگ است؛ اینکه راه نجات امت، از کوچه‌های وفاداری می‌گذرد و امنیت، عزت و هویت این سرزمین، وامدار خون پاک اولیایی است که ایستادن را به سازش ترجیح دادند.

امروز شیراز، با پرچم‌های عزا و دل‌هایی سرشار از احترام، میزبان یاد مردی است که چراغ ولایت را با خون خود روشن نگه داشت.

تمام برکت شیراز از حضرت شاهچراغ (ع) است

آیت‌الله لطف اله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ۱۷ رجب و شهادت حضرت شاهچراغ (ع) گفت: در روایات آمده است که ائمه اطهار (ع) برای کسی دعا کرده‌اند که امر آنان را در جامعه زنده کند و امروز این حرکت یکی از جلوه‌های روشن احیای امر اهل‌بیت (ع) است.

وی ادامه داد: در جامعه‌ای که از هر سو دشمن دارد و تلاش می‌شود این مسیر لطمه ببیند، باید با نهایت حساسیت این حرکت را تقویت کنیم.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه تمام برکت اهل‌بیت (ع) در شیراز از مرقد منور حضرت شاهچراغ (ع) به‌سوی مردم ساطع می‌شود، گفت: شیرازی‌ها افتخار دارند همسایه پسر پیامبر باشند و باید حق این همسایگی را با وفاداری و تکریم ویژه حفظ کنند.

آیت الله دژکام تاکید کرد: امروز ما در میدان جنگ فرهنگی و تبلیغاتی با دشمن قرار داریم و دشمنان با پایگاه و مقر امام زمان (عج)، که اینجا خانه عموی بزرگوار ایشان است، مخالفت شدیدی دارند و این مسئله به‌خوبی حس می‌شود.

امام جمعه شیراز در پایان خاطرنشان کرد: شیراز به عنوان حرم سوم اهل بیت (ع) در عزای چراغ فروزانی که بر بالای این شهر می‌درخشد، نقش ویژه‌ای در زنده نگه داشتن نور و آرمان‌های اهل‌بیت (ع) دارد و این مسئولیتی است که همه ما باید آن را احساس و ب آن هعمل کنیم.

وفاداری عملی به ولایت، درس امروز ما از حضرت شاهچراغ (ع) است

حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم حضرت شاهچراغ (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های برجسته این امامزاده اظهار داشت: بارگاه منور حضرت شاهچراغ (ع) همواره محفل عبادت، بندگی خداوند و انجام کار خیر بوده است و ایشان در طول زندگی پربرکت خود هزار بنده را آزاد کردند؛ کرامتی که از ایشان الگویی ارزشمند برای تمام مسلمانان باقی گذاشته است.

وی افزود: در عظمت و جایگاه حضرت احمد بن موسی (ع) همین بس که علامه بحرالعلوم در منظومه رجالیه خود می‌نویسد: شاهچراغ احمدبن موسی اعتق الفأ سید الاعاظمی»؛ یعنی شاهچراغ فرزند موسی بن جعفر (ع) هزار برده را در راه خدا آزاد کرد و در میان بزرگان و علما از احترام ویژه‌ای برخوردار بود.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به سنت دیرینه مردم شیراز در بزرگداشت این امامزاده گفت: شیرازی‌ها هر ساله با برگزاری آئین‌های عزاداری، ارادت و تکریم خود نسبت به حضرت احمدبن موسی (ع) را نشان می‌دهند و این مراسم نه تنها بخشی از هویت دینی و فرهنگی شهر است، بلکه بازتابی از عشق و ارادت مردم به اهل‌بیت (ع) در سطح ملی و بین‌المللی نیز محسوب می‌شود.

حرم شاهچراغ (ع) منبع برکت و نور اهل‌بیت (ع) است

حجت الاسلام کلانتری به یکی از ویژگی‌های برجسته حضرت شاهچراغ (ع) اشاره کرد و گفت: نخستین ویژگی حضرت، امین ولایت بودن ایشان است. زمانی که مردم مدینه برای بیعت و ولایت به ایشان مراجعه کردند، حضرت با صراحت و شجاعت تمام اعلام کردند که امام و خلیفه حق بعد از پدرشان، حضرت علی بن موسی الرضا (ع) هستند. ایشان خطبه‌ای در کمال فصاحت و بلاغت بیان و امام رضا (ع) را به عنوان هشتمین امام و وصی رسول اکرم (ص) معرفی کردند.

وی افزود: از آن روز به بعد، حضرت احمد بن موسی (ع) همواره در کنار برادر و امام خود حضور داشتند و مانند پروانه‌ای گرد خورشید وجودی امام رضا (ع) حرکت کردند و ایشان را یاری نمودند. این همراهی و وفاداری مطلق، تا لحظات پایانی زندگی حضرت شاهچراغ (ع) ادامه داشت و حتی سفر ایشان به ایران در راستای همین نقش بزرگ بود. به همین دلیل، حضرت با لقب «ابوالفضل امام رضا (ع)» شناخته می‌شوند.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با تأکید بر برکات حضور این امامزاده در شیراز گفت: «حضور حضرت احمد بن موسی (ع) در شیراز چه در زمان حیات مبارکشان و چه پس از شهادت، برکات بسیاری برای استان فارس و سراسر ایران اسلامی به همراه داشته است. مقام معظم رهبری نیز فرمودند: شیراز بالاترین طراز تلفیق دین، حماسه و هنر را در ایران اسلامی دارد و همه این‌ها به برکت حضور شخصیت بزرگ و والامقام حضرت شاهچراغ (ع) در این شهر است.

کلانتری در پایان سخنان خود به اهمیت الگوگیری از حضرت شاهچراغ (ع) برای جامعه امروز اشاره کرد و گفت: ما امروز در سایه این امامزاده عزیز زندگی می‌کنیم و وظیفه داریم با احترام به آموزه‌های ایشان، عشق به اهل‌بیت (ع) و وفاداری عملی به ولایت را در جامعه زنده نگه داریم. برکات این شخصیت بزرگ تنها محدود به گذشته نیست، بلکه باید در سبک زندگی، اخلاق و رفتارهای اجتماعی ما نیز بازتاب پیدا کند.

حضرت شاهچراغ (ع) منبع نور و برکت ملی ایران است

حجت‌الاسلام والمسلمین ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ۱۷ رجب سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع)، جایگاه حرم مطهر این امامزاده واجب التعظیم به عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) در ایران را به عنوان محلی مقدس برای زیارت، عبادت و انجام کارهای خیر دانست و گفت: شیراز به واسطه حضور حضرت شاهچراغ (ع) نه تنها یک مقصد زیارتی بلکه مرکز نور اهل‌بیت (ع) در کشور و جهان است.

وی بر نقش مردم شیراز در پاسداشت این شخصیت بزرگ تأکید کرد و ادامه داد: شیرازی‌ها با آئین‌های سالانه و عزاداری‌های باشکوه، میراث دینی و فرهنگی خود را زنده نگه می‌دارند و نشان می‌دهند که این امامزاده در میان ما غریب نمی‌ماند و نور اهل‌بیت از این دیار بر جهان می‌تابد.

خدمت کردن در راه اهل بیت (ع) یک افتخار است

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: این حرم، الگویی از ایمان، خدمت و ولایت‌مداری است که می‌تواند الگوی سایر مناطق کشور باشد و برکات معنوی و فرهنگی آن نه تنها محدود به شیراز، بلکه در سطح ملی و بین‌المللی قابل مشاهده است.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به روایات و احادیث اهل‌بیت (ع) گفت: «رَحِمَ اللّهُ عَبدًا أَحیا أَمرَنا»؛ خداوند رحمت کند کسی را که امر اهل‌بیت را زنده نگه دارد. احیای امر حضرت شاهچراغ (ع) و سایر ائمه (ع) در جامعه، نه تنها سنت عبادی بلکه وظیفه دینی و ملی است که همه باید به آن اهتمام داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: که حضور حضرت شاهچراغ (ع) در شیراز، از زمان حیات مبارکشان تا امروز، منشأ برکات بسیاری برای استان و سراسر ایران اسلامی بوده و موجب ارتقای جایگاه دینی، فرهنگی و تاریخی این شهر شده است.