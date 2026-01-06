زمینه آزادی ۵۰۰ زندانی جرائم غیرعمد با همت حرم شاهچراغ(ع) فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، ظهر سهشنبه در آئین گلریزان و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد فارس که در حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد، با اشاره به استمرار اقدامات خیرخواهانه این آستان گفت: از ابتدای دیماه تاکنون با همت مردم و خیران، بیش از ۷۰ زندانی غیرعمد از بند رها شدهاند.
وی افزود: گلریزان امسال با هدف آزادی ۵۰۰ زندانی برگزار شده و امید است با همکاری مردم نیکاندیش، شمار بیشتری از زندانیان مالی آزاد شوند.
حجتالاسلام کلانتری تأکید کرد: الگوی ما در این مسیر، سیره حضرت احمد بن موسی (ع) است که هزار بنده را آزاد کردند و ما نیز تلاش داریم خدمتگزار مردم باشیم.
وی همچنین از فعالیتهای گسترده مرکز نیکوکاری آستان خبر داد و گفت: این مرکز در زمینههایی چون حمایت معیشتی، تهیه جهیزیه، کمک به تحصیل دانشآموزان کمبضاعت و رفع مشکلات خانوادههای نیازمند فعال است.
