زمینه آزادی ۵۰۰ زندانی جرائم غیرعمد با همت حرم شاهچراغ(ع) فراهم شد

شیراز- تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به تداوم پویش‌های انسان‌دوستانه این آستان از برگزاری گلریزان بزرگ با هدف آزادی ۵۰۰ زندانی غیرعمد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، ظهر سه‌شنبه در آئین گل‌ریزان و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد فارس که در حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد، با اشاره به استمرار اقدامات خیرخواهانه این آستان گفت: از ابتدای دی‌ماه تاکنون با همت مردم و خیران، بیش از ۷۰ زندانی غیرعمد از بند رها شده‌اند.

وی افزود: گل‌ریزان امسال با هدف آزادی ۵۰۰ زندانی برگزار شده و امید است با همکاری مردم نیک‌اندیش، شمار بیشتری از زندانیان مالی آزاد شوند.

حجت‌الاسلام کلانتری تأکید کرد: الگوی ما در این مسیر، سیره حضرت احمد بن موسی (ع) است که هزار بنده را آزاد کردند و ما نیز تلاش داریم خدمتگزار مردم باشیم.

وی همچنین از فعالیت‌های گسترده مرکز نیکوکاری آستان خبر داد و گفت: این مرکز در زمینه‌هایی چون حمایت معیشتی، تهیه جهیزیه، کمک به تحصیل دانش‌آموزان کم‌بضاعت و رفع مشکلات خانواده‌های نیازمند فعال است.

