به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام شامگاه چهارشنبه در جمع عزاداران سوگوار شهادت حضرت شاهچراغ (ع) با تسلیت این مناسبت، تأکید کرد: ملت ایران ملتی بصیر، مقاوم و آماده ایستادگی در برابر هرگونه توطئه دشمنان اسلام، ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی ادامه داد: حضور پرشور مردم، هیئات مذهبی، روحانیت، اصناف و اقشار مختلف جامعه در این مراسم، جلوهای روشن از عشق و دلبستگی ملت ایران به اهلبیت (ع) و ولایت است.
امامجمعه شیراز با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی در برقراری امنیت این مراسم، افزود: پیام این اجتماع عظیم از سومین حرم اهلبیت (ع) در ایران اسلامی به دشمنان این ملت آن است که مردم ایران در برابر هر نقشهای که علیه اسلام و کشور طراحی شود، با قدرت ایستاده و پاسخ قاطع خواهند داد.
مدیران کشور باید برنامههای اصلاحی را شفاف برای مردم تبیین کنند
آیتالله دژکام با اشاره به پیام مردم شیراز به رهبر معظم انقلاب گفت: این پیام را از جوار حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) به محضر فرمانده کل قوا، امام خامنهای، تقدیم میکنم که مردم، حتی با حضور فرزندان خردسال خود، اعلام کردهاند آمادهاند برای دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت، جان خود و خانوادهشان را فدا کنند.
وی با هشدار به افرادی که تحت تأثیر تبلیغات رسانهای غرب قرار گرفتهاند، تصریح کرد: کسانی که فریب دستگاههای تبلیغاتی دشمنان اسلام را خوردهاند باید بدانند هرکس در برابر پرچم اسلام و ولایت بایستد، سرانجام شکست خواهد خورد.
نماینده ولیفقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به مدیران و مسئولان کشور گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، مسئولان وظیفه دارند شبانهروز برای خدمت به مردم تلاش کنند، اجازه ندهند معیشت مردم دچار فشار شود و در صورت اجرای برنامههای اصلاحی، این برنامهها را بهصورت شفاف و صادقانه برای مردم تبیین کنند.
آیت الله دژکام تصریح کرد: مردم ایران مردمی متدین، عاشق اهلبیت (ع) و وفادار به نظام اسلامی هستند و اگر مطالبه یا گلهای وجود دارد، مسئولان باید با سعهصدر آن را بشنوند و با تمام توان برای حل مشکلات مردم وارد میدان شوند.
