شجاعی: تنها راه نجات امت، وفاداری عملی به ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد شجاعی شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهادت حضرت شاهچراغ (ع) با اشاره به سنت الهی در تاریخ انبیا اظهار داشت: تبلیغ دین خدا همواره با هزینه همراه بوده و اغلب پیامبران الهی به دلیل مقابله با طاغوت‌ها، مستکبران، دنیاپرستان و جریان‌های انحرافی به شهادت رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه نگاه الهی، انسان را موجودی جاودانه می‌داند، افزود: قرآن کریم بارها بر حیات ابدی انسان تأکید کرده و پیامبران مأمور بودند انسان را برای زندگی جاودان در آخرت آماده کنند، اما دنیاپرستان که حیات را تنها در محدوده دنیا می‌بینند، با این پیام الهی سر سازگاری ندارند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) و اهل‌بیت (ع) تصریح کرد: از صدر اسلام تاکنون، جبهه‌ای مشترک از مشرکان، منافقان، مستکبران و دنیاپرستان همواره در برابر ولایت الهی صف‌آرایی کرده‌اند و نتیجه آن، شهادت پیامبرگونه اهل‌بیت (ع) و مظلومیت آنان در طول تاریخ بوده است.

شهادت حضرت شاهچراغ (ع) پیام روشنی وفاداری به ولایت برای امروز جامعه است

حجت الاسلام شجاعی با اشاره به شخصیت والای حضرت احمد بن موسی (ع) گفت: حضرت شاهچراغ (ع) از جایگاه معنوی ویژه‌ای نزد امام کاظم (ع) برخوردار بود و پس از شهادت آن حضرت، با صراحت، امامت امام رضا (ع) را اعلام و مردم را به بیعت با ایشان دعوت کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده اوج بصیرت، امانت‌داری و ولایت‌مداری ایشان است.

وی ادامه داد: هجرت فرزندان امام کاظم (ع) به ایران، یک مأموریت الهی و سرنوشت‌ساز برای آینده تاریخ اسلام بود که با شهادت حضرت شاهچراغ (ع) و یارانش در شیراز به اوج رسید و برکات معنوی و تمدنی آن تا امروز ادامه دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر پیام شهادت برای جامعه امروز اظهار داشت: شهادت اهل‌بیت (ع) صرفاً برای عزاداری یا زیارت نیست، بلکه پیامی روشن دارد و آن وفاداری، ایستادگی و قرار گرفتن در مسیر جهاد و دفاع از دین خداست؛ مسیری که امام سجاد (ع) آن را «عادت و کرامت» خاندان اهل‌بیت (ع) معرفی کردند.

امید به آینده و انتظار فرج، جوهره دینداری است

حجت الاسلام شجاعی با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: جهاد و روحیه شهادت‌طلبی باید جزئی از زندگی عادی مؤمن باشد و اگر محبت به دنیا، خانواده، مال و موقعیت، بر محبت خدا، اهل‌بیت (ع) و جهاد در راه حق غلبه پیدا کند، انسان از مسیر طبیعی خود خارج شده است.

وی با اشاره به شرایط امروز جهان و ایران اسلامی افزود: دشمنی جریان استکبار با ملت ایران ریشه‌ای تاریخی دارد و ملت ایران به دلیل نقش خود در زمینه‌سازی ظهور، همواره هدف تهدید، تحریم و توطئه بوده است؛ از این رو حفظ روحیه جهاد، امید و ایستادگی یک ضرورت تاریخی و دینی است.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: درس بزرگ شهادت حضرت شاهچراغ (ع) و دیگر اولیای الهی، وفاداری به امام زمان (عج)، ناامید نشدن در سختی‌ها و حرکت مستمر در مسیر یاری دین خداست؛ مسیری که سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین می‌کند.