به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام ظهر سهشنبه در مراسم گلریزان و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد استان فارس در حرم مطهر شاهچراغ (ع) با تأکید بر جایگاه ویژه شیراز در فرهنگ نیکوکاری گفت: شیراز شهری است که روح انساندوستی در آن ریشهدار و ماندگار شده و مردم این دیار با کارهای خیر و انفاق، مایه افتخار کشور هستند.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با اشاره به پیشینه درخشان خیرات و اقدامات انساندوستانه در این شهر افزود: مردم شیراز درس خدمت به دیگران را از شخصیت والای حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) آموختهاند؛ شخصیتی که در طول عمر پربرکت خود هزار بنده را آزاد کرد و فرهنگ نوعدوستی را در این سرزمین بنیان نهاد.
وی با بیان اینکه گاه کمکهایی به ظاهر اندک میتواند گره از زندگی انسانی گرفتار بگشاید، تصریح کرد: لازم است نیکوکاران با تشویق و دعوت دیگران به کار خیر، در این حرکت انسانی سهم بیشتری داشته باشند و زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کنند.
امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) اظهار کرد: مراسم ویژه این ایام از امشب آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و اوج برنامهها عصر روز سهشنبه ۱۷ دیماه است که در آن دستهجات عزاداری از فلکه شاهزاده قاسم (ع) به سمت حرم مطهر حرکت میکنند.
آیتالله دژکام در پایان از مردم خواست با رعایت حق همسایگی و حضور فعال در آئینهای عزاداری، ضمن زنده نگه داشتن شعائر دینی، دیگران را نیز از زمان و نحوه برگزاری این مراسمها آگاه سازند.
