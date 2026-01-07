محبی: ۱۱۰ هزار مترمربع از معابر جنوب ایلام آسفالت می شود

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار از آغاز اجرای مصوبه سفر اعضای کمیسیون و فراکسیون روستایی مجلس شورای اسلامی به چهار شهرستان جنوبی استان خبر داد.

وی گفت: این طرح شامل ۱۰ روستا از هر شهرستان است و مبلغی معادل ۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی توسط کمیسیون روستایی مجلس در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته که از شهرک وحدت دهلران آغاز به کار کرده است.

محبی با اشاره به اعتبارات مصوب سال جاری افزود: بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی در ۲۲۷ روستای استان تصویب شده که عملیات اجرایی تعدادی از این روستاها آغاز شده است.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با این اعتبارات حدود ۱۱۰ هزار متر مربع از معابر روستاهای جنوب استان ایلام آسفالت خواهد شد که نویدبخش توسعه و آبادانی در مناطق دورافتاده و محروم است.