۸۰۸ هزار جریمه رانندگی برای استفاده از تلفن همراه حین رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۸۰۸ هزار فقره اعمال قانون به‌دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی انجام شده است؛ که نشان‌دهنده درک خطر ضعیف این تعداد از رانندگان است. تصور یک لحظه استفاده از تلفن همراه، مواجهه با حادثه‌ای تلخ و ناگوار است.

جوانبخت در ادامه به اعمال قانون یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار فقره عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز اشاره کرد و افزود: متأسفانه موتورسواران چون با سرعت بالایی تردد می‌کنند و مانور حرکتی بیشتری دارند و هیچ محافظتی از اطراف شخص راننده وجود ندارد، در نتیجه آسیب‌ها برای موتورسیکلت‌سواران چند برابر می‌شود.

وی در بحث سهل‌انگاری مرتبط با موتورسواران به موضوع عدم استفاده از کلاه ایمنی اشاره کرد و گفت: طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی، بیش از ۸۰ درصد آمار متوفیان موتورسیکلت‌سوار در شهر تهران در اثر ضربه مستقیم به سر است.

وی افزود: ۶۲۰ هزار فقره عدم استفاده از کمربند ایمنی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون اعمال قانون شده است که متأسفانه یک تفکر اشتباه در رابطه با استفاده از کمربند ایمنی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از اوقات رانندگان عزیز تصور می‌کنند استفاده از کمربند ایمنی مختص جاده‌ها است. اما زمانی که در معابر بزرگراهی تردد می‌کنیم، همیشه باید آماده وقوع حادثه باشیم و از کمربند ایمنی استفاده کنیم.

سرهنگ جوانبخت در ادامه کاهش تمرکز و ادراک خطر، کندی واکنش، تغییرات خلقی و هیجان‌طلبی را از اثرات مخرب روان‌گردان‌ها برشمرد و توضیح داد: متأسفانه افرادی هستند که دارای شرایط نامتعادل‌اند و از روان‌گردان‌ها و نوشیدنی‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند که این مورد نیز در دسته خطاهای انسانی قرار دارد و یک سهل‌انگاری بزرگ است. راننده‌ای که می‌داند شرایط رانندگی ندارد، چون خطر را درک نمی‌کند، واکنش کندی دارد و تصمیمات هیجانی می‌گیرد، شرایط قرار گرفتن پشت فرمان را ندارد.

وی کاهش سرعت واکنش، اختلال در هماهنگی حرکتی، کاهش قضاوت منطقی و اعتمادبه‌نفس کاذب را نیز از اثرات مصرف الکل بر عملکرد راننده دانست و در این خصوص گفت: در بحث استفاده از الکل، موضوع کمی متفاوت‌تر است. در این شرایط راننده کاهش سرعت واکنش دارد؛ زیرا الکل «روی انتقال‌دهنده‌های عصبی اثر می‌گذارد» و دیرتر به خطرات واکنش نشان می‌دهد. همچنین این نوشیدنی‌های غیرمجاز موجب اختلال در هماهنگی حرکتی می‌شود؛ زیرا عملکرد مخچه مختل می‌شود و از سوی دیگر منجر به کاهش قضاوت‌ها و تصمیمات منطقی می‌شود.

وی در پایان گفت: متأسفانه یکی از سهل‌انگاری‌های بزرگی که می‌تواند در حوزه حوادث رانندگی اتفاق بیفتد، رانندگی بدون داشتن گواهینامه است که می‌تواند پیامدهای حقوقی، مالی و جانی سنگینی به‌همراه داشته باشد. «برابر ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه یک جرم کیفری محسوب می‌شود و صرفاً یک تخلف رانندگی نیست.» لذا خواهشمندیم اگر گواهینامه ندارید، حتماً برای گرفتن گواهینامه اقدام کنید و سپس شروع به رانندگی کنید.