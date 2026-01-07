به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا برانی صبح چهارشنبه در شورای اداری استان خراسان جنوبی در دوره آموزش حکمرانی استانی، اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای وزارت کشور، توانمندسازی و ارتقای دانش مدیران، فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور است که در این راستا همکاری مؤثری با مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی انجام شده است.
وی با اشاره به تدوین نظام جامع آموزش وزارت کشور، افزود: تابستان امسال آموزش سهروزه فرمانداران سراسر کشور در تهران برگزار شد و آموزش بخشداران، اعضای شورای تأمین و مدیران اجرایی نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون آموزش و راهبردی وزارت کشور با بیان اینکه انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی در ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار میشود، گفت: آموزش عوامل اجرایی و دستاندرکاران انتخابات آغاز شده و تاکنون آموزش فرمانداران، مدیرانکل سیاسی و مدیرانکل فناوری اطلاعات در سراسر کشور به پایان رسیده است.
برانی ادامه داد: طی هفته آینده و هفته بعد، آموزش نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ بخشدار در سراسر کشور برگزار خواهد شد و آموزشهای تخصصی انتخابات در تمامی حوزهها به آنان ارائه میشود.
وی با تأکید بر اینکه انتخابات شوراها نخستین انتخابات دولت چهاردهم خواهد بود، تصریح کرد: این انتخابات برای اولینبار بهصورت تمام الکترونیکی برگزار میشود و وزارت کشور در حال آمادهسازی تجهیزات و زیرساختهای لازم است. پیش از این نیز تجربه برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور وجود داشته و این بار با همکاری فرمانداریها، در سطح ملی اجرا خواهد شد.
معاون آموزش و راهبردی وزارت کشور با اشاره به چهار مؤلفه مورد تأکید مقام معظم رهبری در برگزاری انتخابات، اظهار کرد: رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت، ارکان اصلی یک انتخابات مطلوب هستند و آموزش فرمانداران و بخشداران نقش اساسی در تحقق این مؤلفهها دارد.
برانی با اشاره به تحولات فناوری در حوزه حکمرانی گفت: امروز فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و کلاندادهها، شیوههای مدیریت و حکمرانی را متحول کردهاند و بدون استفاده از این ابزارها، تحقق اهداف ملی و خدمت مؤثر به مردم ممکن نیست.
وی شفافیت، مشارکت مردمی و کارایی را سه عنصر اصلی حکمرانی مطلوب دانست و افزود: شفافیت در نظام اداری موجب افزایش اعتماد عمومی میشود و میتوان از فناوری بلاکچین برای مقابله با فساد اداری بهره گرفت. همچنین ایجاد پلتفرمهای دیجیتال برای دریافت نظرات مردم، نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی دارد.
معاون آموزش و راهبردی وزارت کشور تأکید کرد: تصمیمگیری مبتنی بر داده و استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل اطلاعات، موجب افزایش کارآمدی مدیریت میشود، چراکه بهدلیل تنوع اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی کشور، امکان اجرای یک مدل واحد حکمرانی برای همه استانها وجود ندارد.
برانی آموزش را مهمترین رکن حکمرانی مطلوب عنوان کرد و گفت: آموزش نه هزینه، بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است و مدیران باید آموزش کارکنان خود را جدی بگیرند و از ظرفیت دانشگاهها، مراکز آموزشی و نخبگان محلی استفاده کنند.
وی در پایان با قدردانی از میزبانی استاندار خراسان جنوبی، بیان کرد: خراسان جنوبی پانزدهمین استانی است که دوره آموزش حکمرانی در آن برگزار میشود و این دورهها میتواند زمینهساز تحول در حکمرانی محلی و منطقهای باشد.
