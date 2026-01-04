آغاز مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهدانی صبح یکشنبه در اولین جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای استان، با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵، گفت: این سرشماری، نهمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور است و اولین دوره‌ای خواهد بود که به‌صورت ثبتی مبنا در کشور و استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

وی افزود: مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دو نقطه جغرافیایی در شهرستان‌های بیرجند و سربیشه از امروز ۱۴ دی ماه آغاز شده و تا سوم بهمن ماه ادامه خواهد داشت که در این مرحله، ۴۰ نفر از عوامل اجرایی در استان خراسان جنوبی به‌صورت فعال مشارکت خواهند داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: از مردم شهرستان‌های بیرجند و سربیشه خواستاریم همکاری لازم را با ماموران سرشماری داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

بهدانی تصریح کرد: اطلاعات جمع‌آوری شده در قالب ۵۰ قلم اطلاعاتی و از طریق تبلت‌های مخصوص ثبت خواهد شد و این داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های آتی کشور قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در صورتی که ماموران سرشماری در زمان حضور به منزل خانواده‌ای دسترسی نداشته باشند، کارت شناسایی مخصوص سرشماری به درب منازل آن‌ها قرار خواهد گرفت، افزود: خانواده‌ها می‌توانند از طریق شماره تماس‌های موجود در کارت، با ستاد سرشماری تماس گرفته و اطلاعات لازم را ارسال کنند.

بهدانی ادامه داد: این مرحله آزمایشی به‌منظور ارزیابی و بررسی دقیق روند اجرایی سرشماری در استان انجام می‌شود و سرشماری عمومی نفوس و مسکن به‌صورت ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور و استان خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.