پاداش مدال آوران المپیک زمستانی مشابه المپیک تابستانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان اعزامی ایران به بازی های المپیک زمستانی۲۰۲۶ میلان ( میلان - کورتینا) با رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک دیدار کردند.

این دیدار با حضورمحمود خسروی وفا رئیس، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، سرپرست، ورزشکاران و مربیان اعزامی کشورمان به بازیهای المپیک زمستانی میلان- کورتینا برگزار شد .

در این دیدار محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی اسکی اعزامی و ابراز خوشحالی از کسب ۴ سهمیه برای این دوره از بازیهای المپیک زمستانی اظهار داشت: آوردگاه المپیک بسیار متفاوت تر از رویدادهای دیگر است، به جمیع جهات شما در این آوردگاه بزرگ ورزشی تجربه بی نظیری خواهید داشت.

خسروی وفا در ادامه گفت: ما انتظار داریم به عنوان نماینده کشورمان یک ورزشکار کاملا حرفه ای باشید. قطعا این حضور و عملکرد شما هم می تواند به این رشته اعتبار ببخشد و هم می تواند منجر به حذف آن شود و تمامی این اتفاقات بستگی به عملکرد شما دارد.

رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه از ورزشکاران خواست تا ضمن حرفه ای بودن خوب تمرین کنند، خوب مسابقه بدهند و نهایت تلاششان را به کار برند و در تمامی مراحل حضور در این رویداد با مربیان و سرپرست خود هماهنگ باشند.

خسروی وفا در ادامه این نشست از تصمیم هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک مبنی بر تفویض اختیار برای انتخاب پرچم دار کاروان به سرپرست کاروان، بهرام ساوه شمشکی خبر داد و افزود: این اختیار به ایشان سپرده شد و قطعا با تجربه و شناختی که از تیم دارند بهترین گزینه را انتخاب خواهند کرد.

خسروی وفا در پایان با اشاره به سختی های رشته های زمستانی و کار دشواری که این ملی پوشان برای کسب سهمیه و کسب مدال دارند، گفت: قطعا با توجه به شرایط جوی و جغرافیایی ما قابل مقایسه با اروپا که بیشتر سال رو برف و یخ دارد، نیستیم ولی امیدواریم شما بهترین عملکرد خودتان را داشته باشید، عملکردی که همیشه به آن افتخار کنید و برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.

در ادامه علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک نیز ضمن آرزوی موفقیت و توفیق برای تیم ملی اسکی کشورمان در بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۲۶ گفت: خوشبختانه هیئت اجرایی و کمیته ملی المپیک نگاه کاملا حمایتی از کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای زمستانی دارد و شرایطی مشابه با المپین های بازیهای تابستانی برای سهمیه داران این دوره از بازیها در نظرگرفته شده که به حساب آنها واریز خواهد شد و در خصوص پاداش مدال آوری هم دقیقا همام مبالغ لحاظ خواهد شد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با تاکید بر توصیه های رئیس کمیته یکبار دیگر از ورزشکاران خواست تا با حفظ اتحاد و انسجام حضور شایسته ای در این رقابت ها داشته باشند.

بهرام ساوه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و سرپرست کاروان ورزشی کشورمان در این دوره از بازیهای المپیک نیز ضمن تشکر از رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک برای این دیدار و حمایت های همیشگی کمیته از این رشته اظهار داشت: بدون تردید تلاش ما حضور شایسته در این میدان است و به همین دلیل حتی یک ماه زودتر عازم این بازیها می شویم تا بچه ها تمرین هم داشته باشند و بتوانند با حداکثر آمادگی به مصاف حریفان بروند.

در این دیدار محمد کیا دربند سری، صدف ساوه شمشکی، دانیال ساوه شمشکی به عنوان ورزشکاران اعزامی، میترا کلهر، آزاده کیاشمشکی، مصطفی میرهاشمی به عنوان مربیان تیم و بهرام ساوه شمشکی سرپرست کاروان حضور داشتند.