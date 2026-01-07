بهمن ممشلی، داور بومی مینودشت، وارد لیگ برتر فوتبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ممشلی، داور توانمند و بومی شهرستان مینودشت، با ثبت قضاوت‌های موفق در رقابت‌های لیگ یک فوتبال کشور، برای نخستین بار وارد فهرست داوران لیگ برتر فوتبال ایران شد؛ اتفاقی که افتخاری بزرگ برای استان گلستان و جامعه ورزشی این منطقه محسوب می‌شود.

ممشلی طی سال‌های گذشته با قضاوت‌های منظم و دقیق خود در لیگ یک، توانست شایستگی‌های فنی و حرفه‌ای خود را به اثبات برساند و نظر کمیته داوران فدراسیون فوتبال را جلب کند. حضور یک داور گلستانی در بالاترین سطح فوتبال کشور، نه تنها نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی ورزشی استان است، بلکه می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای جوانان علاقه‌مند به داوری و ورزش در منطقه باشد.

جامعه ورزشی گلستان و مردم مینودشت این موفقیت ارزشمند را به بهمن ممشلی تبریک گفته و برای وی در ادامه مسیر حرفه‌ای‌اش در لیگ برتر آرزوی موفقیت دارند.