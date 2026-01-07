ضبط و معدوم کردن ۱۳ تن گوشت غیر بهداشتی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گنجی، اظهار کرد: بازرسان نظارت بر فراورده‌های خام دامی اداره کل دامپزشکی استان برای نظارت بر بهداشت و سلامت دام و طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های استان، تا پایان آذرماه سال جاری بیش از ۴ هزار تن گوشت سالم را در این کشتارگاه‌ها استحصال و ایمنی و سلامت این فراورده‌ها را تأیید کردند.

مدیرکل دامپزشکی استان افزود: در این مدت بیش از ۱۳ تن فرآورده خام دامی شامل گوشت دام و طیور نیز که شرایط لازم را دارا نبوده است، توسط بازرسان این اداره کل ضبط و معدوم شد.

گنجی گفت: در راستای برخورد با متخلفین حوزه فراورده‌های خام دامی در ۹ ماهه امسال تعداد ۳۵۴ نفر به مراجع قضائی معرفی و پرونده در محاکم قضائی در حال رسیدگی یا صدور رأی است.