به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه بررسی و شناسایی لکه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان سنندج در سال ۱۴۰۴، صبح چهارشنبه با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه نمایندگانی از ادارات امور آب، برق شمال و جنوب، منابع طبیعی و همچنین رؤسا و کارشناسان ادارات بهبود تولیدات دامی، بهبود تولیدات گیاهی، ترویج و آموزش، امور اراضی و طرح و برنامه حضور داشتند.

هدف از برگزاری این نشست، شناسایی و معرفی عرصه‌ها و مکان‌های مستعد سرمایه‌گذاری در شهرستان سنندج عنوان شد؛ عرصه‌هایی که قابلیت واگذاری و اجرا در حوزه طرح‌های کشاورزی، دامپروری، شیلات و صنایع تبدیلی را دارا هستند و می‌توانند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

رحیمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج، در این جلسه با تأکید بر لزوم پیگیری همه‌جانبه فرصت‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: رسالت اصلی چنین جلساتی، کاهش فرایندهای اداری سرمایه‌گذاری و هموارسازی مسیر جذب سرمایه‌گذار در شهرستان سنندج است.

وی افزود: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در تسریع اجرای طرح‌ها و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود بخش کشاورزی شهرستان داشته باشد.

در پایان این نشست، اعضای حاضر ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود، به بررسی راهکارهای عملی در راستای شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری پرداختند و مقرر شد ادارات و واحدهای تخصصی ظرف مدت یک هفته نسبت به تدوین بسته نهایی سرمایه‌گذاری اقدام کرده و موضوع در کارگروه مربوطه مطرح شود.