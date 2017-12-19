جذب سرمایه گذار تنها راه توسعه بهتر بخش کشاورزی در کردستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، محمد پیشداد درجلسه کمیته سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان در سنندج گفت: در بسیاری از موارد امورات مربوط به تسهیل در جذب سرمایه گذار در راس هرم یعنی مدیران حل شده اما نیاز است کارشناسان همکاری ،همراهی و توجه بیشتری به این امر مبذول کنند.



وی عنوان کرد : اجرای سختگیرانه بعضی از دستور العمل ها از سوی برخی مدیران هم یکی دیگر از موانع جذب سرمایه گذار در استان دانست و افزود: ما باید در زمینه زیرساخت ها، دادن مجوزها و امورات اداری تسهیل گری کنیم تا مشوقی برای سرمایه گذاران باشد.



وی اضافه کرد: در بیشتر استان های کشور واگذاری زمین به سرمایه گذاران به صورت کاملاً رایگان انجام می شود و به نحوی هم تمام امکانات زیرساختی در آن فراهم می باشد.



پیشداد افزود: طرح های توجیهی مستعد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شناسایی شده و در آینده نزدیک بر روی پرتال سازمان در اختیار عموم و سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هم در این جلسه بیان کرد: باید طرح های توجیهی با مشخصات کامل و جامع در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و صدور مجوزهای لازم برای این طرح ها انجام شود.



سپری جذب سرمایه گذاران داخلی را از اولویت ها دانست و افزود: باید در مرحله اول طرح های توجیهی برای سرمایه گذاری به اطلاع مردم محلی و بومیان منطقه برسانیم و ابتدا از پتانسیل مردم محلی استفاده کنیم.



معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان هم گفت: ما 1250 هکتار از زمین های ملی استان که برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف مستعد هستند، شناسایی کرده ایم که برای طرح های توجیهی، در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهیم.



بهرامی بیان کرد: واگذاری زمین به سرمایه گذاران باید در مناطقی صورت بگیرد که طرح رفع تداخل امور اراضی در آن منطقه اجرا شده و یا ابتدا رفع تداخل اراضی را در مکان هایی که مستعد واگذاری به سرمایه گذاران است اجرا کنیم.



وی هدف از این کار را رفع ابهامات در خصوص زمین های ملی و زراعی کشاورزان برای به حداقل رساندن معارضین احتمالی زمین ها ذکر کرد.