تصادف مرگبار در محور هیرمند - زابل ۴ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بارانیپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در اثر برخورد دو دستگاه خودرو با یکدیگر که در محور هیرمند-زابل محدوده روستای مارگان اتفاق افتاد، دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد که اولین آمبولانس در مدت زمان کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه رسید.
وی افزود: در این سانحه، برخورد شدید بین یک دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه پژو ۴۰۵ منجر به آتشسوزی یکی از خودروها شد.
بارانیپور ادامه داد: بر اثر شدت برخورد و متعاقب آن آتش و محبوس شدن دو نفر از سرنشینان که در یکی از خودروها گرفتار شده بودند، به دلیل سوختگی کامل جان خود را از دست دادند. دو مصدوم دیگر نیز توسط کارشناسان اورژانس و کمک اهالی منطقه از خودروها خارج شدند اما به دلیل شدت جراحات، با وجود اقدامات سریع نیروهای اورژانس، احیا مؤثر واقع نشد و مرگ آنها در محل تأیید شد.
وی گفت: این حادثه چهار فوتی برجای گذاشت.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زابل در پایان اظهار داشت: از مردم میخواهم با رعایت کامل اصول ایمنی از وقوع چنین حوادث جبرانناپذیری جلوگیری نمایند.
