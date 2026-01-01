  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۵

۳ فوتی در تصادف مرگبار محور چابهار - کهیر

۳ فوتی در تصادف مرگبار محور چابهار - کهیر

ایرانشهر - در پی برخورد یک دستگاه سواری پژو پارس با یک دستگاه کشنده در محور چابهار، محدوده دوراهی کهیر، ۳ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی کول‌زاده شامگاه پنجشنبه به خبرنگاران گفت: برخورد یک دستگاه سواری پژو پارس با یک دستگاه کشنده در محور چابهار، محدوده دوراهی کهیر، منجر به فوت ۳ نفر شد.

رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: کارشناسان پلیس راه قرار دارد و نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

وی با اعلام در دست بررسی بودن علت تصادف خاطرنشان کرد: رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی ایمن و توجه کامل به جلو، به‌ویژه در محورهای پرحادثه، از بروز سوانح تلخ جاده‌ای پیشگیری کنند.

کد خبر 6709870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها