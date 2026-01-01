۳ فوتی در تصادف مرگبار محور چابهار - کهیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی کول‌زاده شامگاه پنجشنبه به خبرنگاران گفت: برخورد یک دستگاه سواری پژو پارس با یک دستگاه کشنده در محور چابهار، محدوده دوراهی کهیر، منجر به فوت ۳ نفر شد.

رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: کارشناسان پلیس راه قرار دارد و نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

وی با اعلام در دست بررسی بودن علت تصادف خاطرنشان کرد: رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی ایمن و توجه کامل به جلو، به‌ویژه در محورهای پرحادثه، از بروز سوانح تلخ جاده‌ای پیشگیری کنند.