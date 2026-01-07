برگزاری چهار دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال قم در ورزشگاه شهید حیدریان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های استان قم از روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه آغاز می‌شود و ورزشگاه شهید حیدریان میزبان تمامی دیدارهای این هفته خواهد بود.



بر اساس اعلام کمیته مسابقات هیأت فوتبال استان قم، نخستین روز این هفته از رقابت‌ها به برگزاری دو مسابقه اختصاص دارد.



در روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴، تیم نوینو از ساعت ۱۷ رو در روی تیم آریا تعاون قرار می‌گیرد و در ادامه، از ساعت ۱۹:۳۰، دیدار تیم‌های ذوالفقار و عقاب پردیسان برگزار خواهد شد.



برنامه هفته دوم در روز جمعه ۱۹ دی‌ماه نیز با انجام دو دیدار دیگر پیگیری می‌شود.



در این روز، تیم‌های ستارگان پارت و صبای شریف از ساعت ۱۷ به مصاف یکدیگر می‌روند و در آخرین مسابقه این هفته، تیم کوآماسیتی از ساعت ۱۹:۳۰ برابر تیم آرتاریت صف‌آرایی خواهد کرد.



به این ترتیب، هفته دوم لیگ برتر فوتبال بزرگسالان قم با برگزاری چهار مسابقه فشرده طی دو روز متوالی دنبال می‌شود، دیدارهایی که در ادامه رقابت‌های فصل ۱۴۰۵–۱۴۰۴ و در یک مجموعه ورزشی واحد برگزار خواهد شد.