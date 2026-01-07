به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری ورامین، با بیان اینکه شرایط فعلی کشور مدیریت را دشوار و نیازمند ایثارگری کرده است، اظهار کرد: واقعیت این است که با شرایطی متفاوت از گذشته مواجه هستیم و علی‌رغم وجود برخی مشکلات، تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان موجب حفظ نسبی رضایتمندی مردم شده است، هرچند این میزان کافی نیست و نیاز به کوشش مضاعف دارد.

وی با اشاره به تصمیمات اقتصادی اخیر کشور افزود: برخی اصلاحات اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی را به جامعه وارد کند، اما این اقدامات با هدف ساماندهی بلندمدت اقتصاد انجام شده و آثار مثبت آن به‌تدریج در معیشت و سفره مردم نمایان خواهد شد.

فرماندار ورامین با تأکید بر لزوم مدیریت میدانی شرایط گفت: عبور از این مقطع حساس نیازمند حضور فعال همه دستگاه‌ها، همکاری مجموعه اداری، و تعامل نزدیک با مردم است. نیروهای نظامی و انتظامی نقش مهمی در حفظ امنیت دارند، اما بخش قابل توجهی از مدیریت شرایط بر عهده مدیران اجرایی و ادارات است.

عباسی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق مردم و پاسخگویی به مطالبات قانونی تصریح کرد: باید مراقب باشیم مرز میان اعتراض قانونی و سوءاستفاده جریان‌های معاند مخدوش نشود و اجازه ندهیم برخی افراد با هدف ایجاد اغتشاش و بی‌نظمی، مطالبات مردم را به انحراف بکشانند.

وی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه و مجموعه قضائی شهرستان گفت: ورامین به‌عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی همواره مورد توجه دشمنان بوده و در روزهای اخیر نیز تحرکات هدفمندی مشاهده شده که با هوشیاری و حضور میدانی نیروهای امنیتی و همکاری دستگاه‌ها، مدیریت شده است.

فرماندار ورامین همچنین نقش رسانه‌ها را در شرایط کنونی مهم دانست و افزود: انتظار می‌رود اخبار به‌گونه‌ای منعکس شود که ضمن حفظ واقعیت‌ها، امید و آرامش در جامعه تقویت شده و زمینه سوءاستفاده بدخواهان فراهم نشود.

عباسی در پایان با تأکید بر نظارت بر بازار و فعالیت اصناف خاطرنشان کرد: برخورد به‌موقع با تخلفات، اطلاع‌رسانی شفاف و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد و همه مدیران باید این رویکرد را در مجموعه‌های تحت مسئولیت خود دنبال کنند.