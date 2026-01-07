  1. استانها
  2. تهران
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

فرماندار ورامین: اجازه سوءاستفاده معاندین از مطالبات مردم را نمی‌دهیم

ورامین- فرماندار ورامین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد برخی جریان‌ها در تلاش‌اند مطالبات مردمی را به سمت آشوب سوق دهند، اما دولت اجازه سوءاستفاده معاندین از اعتراضات را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری ورامین، با بیان اینکه شرایط فعلی کشور مدیریت را دشوار و نیازمند ایثارگری کرده است، اظهار کرد: واقعیت این است که با شرایطی متفاوت از گذشته مواجه هستیم و علی‌رغم وجود برخی مشکلات، تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان موجب حفظ نسبی رضایتمندی مردم شده است، هرچند این میزان کافی نیست و نیاز به کوشش مضاعف دارد.

وی با اشاره به تصمیمات اقتصادی اخیر کشور افزود: برخی اصلاحات اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی را به جامعه وارد کند، اما این اقدامات با هدف ساماندهی بلندمدت اقتصاد انجام شده و آثار مثبت آن به‌تدریج در معیشت و سفره مردم نمایان خواهد شد.

فرماندار ورامین با تأکید بر لزوم مدیریت میدانی شرایط گفت: عبور از این مقطع حساس نیازمند حضور فعال همه دستگاه‌ها، همکاری مجموعه اداری، و تعامل نزدیک با مردم است. نیروهای نظامی و انتظامی نقش مهمی در حفظ امنیت دارند، اما بخش قابل توجهی از مدیریت شرایط بر عهده مدیران اجرایی و ادارات است.

عباسی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق مردم و پاسخگویی به مطالبات قانونی تصریح کرد: باید مراقب باشیم مرز میان اعتراض قانونی و سوءاستفاده جریان‌های معاند مخدوش نشود و اجازه ندهیم برخی افراد با هدف ایجاد اغتشاش و بی‌نظمی، مطالبات مردم را به انحراف بکشانند.

وی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه و مجموعه قضائی شهرستان گفت: ورامین به‌عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی همواره مورد توجه دشمنان بوده و در روزهای اخیر نیز تحرکات هدفمندی مشاهده شده که با هوشیاری و حضور میدانی نیروهای امنیتی و همکاری دستگاه‌ها، مدیریت شده است.

فرماندار ورامین همچنین نقش رسانه‌ها را در شرایط کنونی مهم دانست و افزود: انتظار می‌رود اخبار به‌گونه‌ای منعکس شود که ضمن حفظ واقعیت‌ها، امید و آرامش در جامعه تقویت شده و زمینه سوءاستفاده بدخواهان فراهم نشود.

عباسی در پایان با تأکید بر نظارت بر بازار و فعالیت اصناف خاطرنشان کرد: برخورد به‌موقع با تخلفات، اطلاع‌رسانی شفاف و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد و همه مدیران باید این رویکرد را در مجموعه‌های تحت مسئولیت خود دنبال کنند.

