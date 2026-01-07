به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسنپور با اشاره به مصوبه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، گشتهای مشترک با همراهی و همکاری دستگاههای نظارتی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، دامپزشکی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف و سایر دستگاههای مرتبط، همهروزه در ساعات اداری و غیراداری به نقاط مختلف استان اعزام میشوند.
وی افزود: این گشتها با حضور رؤسای شعب تعزیرات حکومتی و در قالب تیمهای مشترک، نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی را در دستور کار دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات توسط فعالان اقتصادی تصریح کرد: انتظار میرود واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی، فروشگاههای زنجیرهای، انبارها، بنکداریها، میادین میوه و ترهبار، رستورانها، هتلها و کشتارگاههای دام و طیور نسبت به درج قیمت، ارائه فاکتور و ثبت کالا در سامانه جامع تجارت اهتمام جدی داشته باشند.
حسنپور هدف اصلی این اقدامات را پیشگیری از بروز تخلف و صیانت از حقوق مردم عنوان کرد و گفت: با وجود تأکید بر رویکرد پیشگیرانه، در صورت کشف تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور، احتکار، فروش اجباری، عرضه خارج از شبکه و عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته یا تقلبی، اقدامات قانونی بهسرعت و در محل وقوع تخلف انجام خواهد شد.
