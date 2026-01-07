مسجد قبا مدینه منوره میزبان بیش از ۲۶ میلیون زائر در سال ۲۰۲۵ بود

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارش آماری ارائه شده در سال ۲۰۲۵، مسجد قبا پذیرای بیش از ۲۶ میلیون زائر از داخل و خارج از کشورعربستان بود که لحظاتی از ایمان را در اولین مسجدی که بر پایه تقوا بنا شده بود، تجربه کردند.

این امر نشان دهنده اهمیت عمیق مذهبی و تاریخی این مسجد و توجه و مراقبت گسترده‌ای است که از طریق یک سیستم جامع خدماتی که تجربه زائران را غنی می‌کند، دریافت می‌کند.

این مسجد طیف گسترده‌ای از پروژه‌های توسعه و بهسازی را تحت نظارت اداره توسعه منطقه مدینه پشت سر گذاشت. این پروژه‌ها شامل آماده‌سازی بیش از ۲۵۰۰ متر مربع فضای نماز، ارتقا سیستم تهویه مطبوع و ساخت بیش از ۱۵۰ سایبان خارجی بود که همگی به فراهم کردن محیطی راحت و ایمن برای نمازگزاران و زائران در طول سال کمک می‌کنند.

این پروژه‌ها همچنین شامل ارتقا سیستم صوتی با بیش از ۱۶۰ بلندگو و قرار دادن بیش از سه هزار متر مربع فرش در حیاط‌ها بود که همگی با هدف افزایش کارایی عملیاتی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده انجام شد.

این تلاش‌ها بخشی از اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی است. با هدف بهبود خدمات ارائه شده به بازدیدکنندگان از مساجد تاریخی و ارتقای تجربه مذهبی و فرهنگی در مدینه منوره، مطابق با جایگاه اسلامی و بشردوستانه آن است.

مسجد قبا با صحن‌هایی با وسعت بیش از ۱۴ هزار مترمربع احاطه شده است و خدماتی همچون حمل و نقل و جابجایی سالمندان و افراد دارای معلولیت با شش دستگاه خودرو به صورت شبانه روزی فراهم است.

مسجد قبا با مساحت هشت هزار متر مربع با فرش نو مفروش شده است و مجهز به مخزن آب زمزم است که ۹۸ هزار لیتر آب در آن است. این مسجد همچنین، به سیستم‌های روشنایی و صوتی مجهز است.