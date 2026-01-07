  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

۸۷ درصد برنامه کمک هزینه ازدواج نیازمندان خراسان جنوبی محقق شد

بیرجند- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از تحقق ۸۶.۷ درصدی برنامه پرداخت کمک‌هزینه ازدواج به مددجویان تحت پوشش این نهاد در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، یک‌هزار و ۱۵۷ زوج از مددجویان استان از این حمایت بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه ۵۷ میلیارد تومان اعتبار در این زمینه جذب و پرداخت شده است، تأکید کرد: این کمک‌های مالی با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌های نیازمند و تسهیل تشکیل زندگی مشترک جوانان تحت حمایت ارائه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی افزود: روند پرداخت کمک‌هزینه ازدواج با قوت ادامه دارد و تلاش می‌شود با تأمین و تخصیص باقی‌مانده اعتبارات، برنامه پیش‌بینی شده تا پایان سال به طور کامل محقق شود.

وی از تحقق ۸۶.۷ درصدی برنامه پرداخت کمک‌هزینه ازدواج به مددجویان تحت پوشش این نهاد در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این حمایت‌ها را در پشتیبانی از جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد برای شروع زندگی مشترک مؤثر است

