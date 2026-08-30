به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، با تبریک فرارسیدن ۱۷ ربیعالاول، سالروز میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: تسهیل ازدواج جوانان نیازمند و حمایت از تشکیل خانواده، از مهمترین برنامههای کمیته امداد در راستای توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت است.
وی افزود: در دولت چهاردهم، دو هزار و ۷۰۶ فقره کمکهزینه ازدواج به جوانان نیازمند و نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد در خراسان جنوبی پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی بیان کرد: برای پرداخت این کمکهزینهها بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که نقش مؤثری در کاهش بخشی از هزینههای آغاز زندگی مشترک و تسهیل ازدواج جوانان داشته است.
عرب با تأکید بر اینکه حمایت از ازدواج جوانان از سیاستهای راهبردی کمیته امداد در حوزه توانمندسازی است، گفت: این نهاد با ارائه خدمات حمایتی، فرهنگی و اقتصادی و در کنار حمایتهای معیشتی و اشتغال، تلاش میکند زمینه ازدواج آسان، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد آیندهای پایدار برای خانوادههای تحت حمایت را فراهم کند.
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