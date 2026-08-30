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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان کمک‌هزینه ازدواج به مددجویان خراسان جنوبی

پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان کمک‌هزینه ازدواج به مددجویان خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی از پرداخت بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان کمک‌هزینه ازدواج به جوانان نیازمند و نوعروسان تحت حمایت این نهاد در دولت چهاردهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، با تبریک فرارسیدن ۱۷ ربیع‌الاول، سالروز میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: تسهیل ازدواج جوانان نیازمند و حمایت از تشکیل خانواده، از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد در راستای توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت است.

وی افزود: در دولت چهاردهم، دو هزار و ۷۰۶ فقره کمک‌هزینه ازدواج به جوانان نیازمند و نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد در خراسان جنوبی پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی بیان کرد: برای پرداخت این کمک‌هزینه‌ها بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که نقش مؤثری در کاهش بخشی از هزینه‌های آغاز زندگی مشترک و تسهیل ازدواج جوانان داشته است.

عرب با تأکید بر اینکه حمایت از ازدواج جوانان از سیاست‌های راهبردی کمیته امداد در حوزه توانمندسازی است، گفت: این نهاد با ارائه خدمات حمایتی، فرهنگی و اقتصادی و در کنار حمایت‌های معیشتی و اشتغال، تلاش می‌کند زمینه ازدواج آسان، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد آینده‌ای پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت را فراهم کند.

کد مطلب 6932114

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