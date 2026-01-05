به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از پرداخت بیش از ۹۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به نیازمندان استان در ۹ ماهه امسال خبر داد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی افزود: برنامه امسال ایجاد چهار هزار و ۱۷۱ فرصت شغلی است که تاکنون حدود ۶۰ درصد آن تحقق یافته و در صورت تعامل بیشتر بانکها و پرداخت تسهیلات، این آمار قابل افزایش خواهد بود.
عرب با اشاره به اهمیت آموزش در موفقیت طرحهای اشتغال، تصریح کرد: طی این مدت ۶۱ دوره آموزشی تخصصی و مهارتی برگزار شده تا متقاضیان با افزایش مهارت و دانش خود، حضور موفقتری در بازار کار داشته باشند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی همچنین از جذب ۷۹۱ نفر از مددجویان از طریق کاریابی به بازار کار خبر داد و تأکید کرد: کمیته امداد با تمرکز بر اشتغال پایدار و توانمندسازی خانوادههای نیازمند، به دنبال کاهش فقر و افزایش استقلال اقتصادی مددجویان است.
به گفته عرب، حمایت از ایدههای شغلی، آموزش هدفمند و پرداخت تسهیلات اثربخش، سه محور اصلی برنامههای این نهاد برای ایجاد اشتغال پایدار در استان به شمار میرود.
نظر شما