مقایسه کمد دیواری ریلی و لولایی؛ کدام برای شما بهتر است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از تصمیمات مهم هنگام طراحی و سفارش کمد دیواری، انتخاب نوع درب آن است که تاثیر زیادی در زیبایی و کارایی آن دارد. دربهای کمد به دو صورت ریلی شو لولایی قابل اجرا هستند که هر کدام از این انتخابها معایب و مزایایی دارند و در محیطهای مختلف به کار میروند؛ اما کدام مدل مناسب فضای شما است؟ در ادامه مطلب، کمد دیواری ریلی و لولایی را از نظر کاربرد، مقاومت، نمای ظاهری، قیمت و هزینه تمام شده بررسی میکنیم تا هنگام خرید کمد دیواری، با توجه به محیط مورد نظر بهترین انتخاب را داشته باشید.
کمد دیواری با درب لولایی؛ انتخابی کاربردی
دربهای لولایی به دلیل مکانیزم سادهتر، مدل رایجتری به شمار می آیند که در اکثر محیطها و خانههای ایرانی کاربرد دارند. در این مدل، دربهای کمد به سمت بیرون باز میشوند و فضای مقابل را اشغال میکنند اما از مزیتهای آن میتوان به دسترسی راحت و کامل به فضای داخلی کمد اشاره کرد.
کمد دیواری ریلی راه حل هوشمند برای فضاهای کوچک
در مدل ریلی، درب کمد به صورت کشویی روی ریل حرکت میکند و فضای اضافی برای باز شدن آن اشغال نمیشود. این مدل برای محیطهای کوچک یا اتاقهایی که فضای کافی برای باز شدن درب وجود ندارد، انتهلب مناسبی است اما باید در نظر داشته باشید که برخلاف مدل لولایی، دربهای ریلی دسترسی کامل به فضای داخلی کمد را فراهم نمیکنند.
مقایسه کمد ریلی و لولایی از نظر دوام و طول عمر
در مدل لولایی، دربها بر لولاهای فلزی تکیه دارند و به دلیل اتصال مستقیم، وزن دربها و ضربههای احتمالی نیز بهتر کنترل میشود و در نتیجه برای استفاده طولانی مدت، گزینه مناسبتر و امن تری به شمار میآید. اما در مدل ریلی، باید حتماً از یراق آلات باکیفیت و با دوام بالا استفاده شود تا وزن درب به خوبی کنترل شود. علاوه بر این، دستگیرههای یکسره در لبه دربها به کار برده میشود تا دربها اصطلاحاً تاب برندارند.
در صورتی که از یراق و لوازم با کیفیت پایین در تولید دربهای ریلی استفاده شود، ممکن است دربها حرکت نرمی نداشته باشند و به مرور زمان نیاز به تعمیر و تعویض یراق آلات داشته باشند اما در صورت استفاده از یراق آلات باکیفیت، کمد ریلی نیز میتواند از طول عمر بالایی برخوردار باشد.
کدام کمد دیواری برای فضای شما مناسبتر است؟
انتخاب بین کمد دیواری ریلی و لولایی، بیشتر از هر چیز به شرایط محیطی و ویژگیهای فضای مورد نظر بستگی دارد. همانطور که گفته شد اگر از نظر فضا و متراژ، محدودیتی وجود نداشته باشد و امکان باز شدن کامل دربها فراهم باشد (مانند اتاقهای بزرگ و محیط نشیمن)، دربهای لولایی بهترین کارایی را دارند؛ چرا که دسترسی کامل به طبقات، رگال ها، کشوها و … را آسانتر خواهند کرد.
اما در صورتی که فضا محدود باشد، کمد دیواری ریلی انتخاب هوشمندانهتری است. به عنوان مثال در اتاقهای کوچک، راهروهای باریک و کم عرض، اتاق مستر یا در اتاقهایی که تخت و میز مانع از باز شدن درب کمد میشوند، دربهای ریلی عملکرد بهتری دارند و مانع از اتلاف فضا میشوند.
مقایسه نمای ظاهری کمد دیواری ریلی و لولایی
از نظر نمای ظاهری، هر دو مدل ریلی و لولایی با سبکهای مختلف دکوراسیون (مانند مدرن، نئوکلاسیک و کلاسیک) هماهنگی دارند اما در اجرای طرحها، به برخی نکات باید دقت داشت.
دربهای ریلی معمولاً در سبک مدرن و مینیمال به کار میرود و ظاهر سادهتر و منظم تری به خانه می بخشد اما دربهای لولایی آزادی عمل بیشتری در اجرای طرحهای قاب دار و شیارخورده ایجاد میکنند و برای طرحهای متقارن، مناسبتر هستند.
مقایسه قیمت کمد دیواری ریلی و لولایی
کمد ریلی معمولاً به دلیل استفاده از ریلهای باکیفیت و دستگیرههای یکسره، تا حدودی قیمت بالاتری نسبت به کمدهای لولایی دارد و در طول زمان ممکن است نیاز به تعمیر، تنظیم یا تعویض ریل داشته باشد. در مقابل، مدل لولایی به دلیل استفاده از ساز و کار و یراق آلات سادهتر، قاعدتاً با هزینه کمتری تولید و اجرا میشود و در صورت بروز مشکل، تعمیر آن نیز سادهتر و کم هزینه تر است. همین موضوع باعث شده کمد ریلی برای فضاهایی که محدودیت متراژ ندارند، گزینه اقتصادیتری محسوب شود.
جمعبندی نهایی؛ کمد دیواری ریلی یا لولایی؟
انتخاب بین درب لولایی و ریلی، کاملاً وابسته به اولویت شما بین استفاده راحت تر در مقابل صرفه جویی در فضا است. اگر متراژ اتاق کافی است و دسترسی کامل به فضای داخلی کمد و همچنین امکان اجرای طرحهای کلاسیک و نئوکلاسیک برای شما اهمیت دارد، مدل لولایی گزینهای مناسبتر است. اما در محیطهای کوچک و محدود، مدل ریلی به دلیل اشغال فضای کمتر، عملکرد بهتری ارائه میدهد و در سبکهای مدرن و مینیمال، جلوه زیباتری خلق میکند.
