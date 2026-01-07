اسلامی: روند تأمین گوشت مرغ در مازندران پایدار است

محمد اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین آمار توزیع و ارسال گوشت مرغ در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: بر اساس گزارش انجمن کشتارگاههای استان و اداره کل دامپزشکی، در این روز مجموعاً ۴۳۶ هزار و ۶۵۴ کیلوگرم گوشت مرغ به تهران ارسال شده است.
وی افزود: از این میزان، ۲۲۶ هزار و ۱۱۴ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای تهران اختصاص یافته و ۹۵ هزار و ۷۰۰ قطعه مرغ زنده نیز برای کشتار به پایتخت ارسال شده که سهم قابل توجهی در تنظیم بازار تهران داشته است.
سرپرست معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وضعیت تأمین داخل استان تصریح کرد: در همین روز، ۴۶۶ هزار و ۱۱ کیلوگرم گوشت مرغ شامل محصولات قطعهبندی و تولیدات شرکت کاله در سطح استان مازندران توزیع شده است.
اسلامی ادامه داد: همچنین ۱۱۴ هزار و ۶۴۵ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به سایر استانها ارسال شده و ۲۶ هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ زنده نیز به استانهای سمنان و گلستان انتقال یافته است.
وی با بیان اینکه تنوع در منابع تأمین یکی از عوامل پایداری بازار مرغ است، خاطرنشان کرد: بخشی از نیاز استان مازندران از طریق استانهای همجوار نظیر گلستان و گیلان و همچنین شبکه فروشگاههای زنجیرهای از جمله «افق کوروش» تأمین میشود که این موضوع ضریب اطمینان دسترسی مردم به این کالای اساسی را افزایش داده است.
سرپرست معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی مازندران در پایان با قدردانی از فعالان زنجیره تولید، کشتار و توزیع مرغ تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و رصد مستمر بازار، تأمین گوشت مرغ در استان و استانهای مقصد، بهویژه در ایام پرمصرف، با آرامش و ثبات ادامه خواهد داشت.
