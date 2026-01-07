  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

اسلامی: روند تأمین گوشت مرغ در مازندران پایدار است

اسلامی: روند تأمین گوشت مرغ در مازندران پایدار است

ساری - سرپرست معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بااشاره به تداوم روند پایدار تأمین گوشت مرغ در استان، از ارسال روزانه بیش از ۴۳۶ هزار کیلوگرم مرغ به تهران خبر داد.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین آمار توزیع و ارسال گوشت مرغ در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی، در این روز مجموعاً ۴۳۶ هزار و ۶۵۴ کیلوگرم گوشت مرغ به تهران ارسال شده است.

وی افزود: از این میزان، ۲۲۶ هزار و ۱۱۴ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های تهران اختصاص یافته و ۹۵ هزار و ۷۰۰ قطعه مرغ زنده نیز برای کشتار به پایتخت ارسال شده که سهم قابل توجهی در تنظیم بازار تهران داشته است.

سرپرست معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وضعیت تأمین داخل استان تصریح کرد: در همین روز، ۴۶۶ هزار و ۱۱ کیلوگرم گوشت مرغ شامل محصولات قطعه‌بندی و تولیدات شرکت کاله در سطح استان مازندران توزیع شده است.

اسلامی ادامه داد: همچنین ۱۱۴ هزار و ۶۴۵ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها ارسال شده و ۲۶ هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ زنده نیز به استان‌های سمنان و گلستان انتقال یافته است.

وی با بیان اینکه تنوع در منابع تأمین یکی از عوامل پایداری بازار مرغ است، خاطرنشان کرد: بخشی از نیاز استان مازندران از طریق استان‌های همجوار نظیر گلستان و گیلان و همچنین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله «افق کوروش» تأمین می‌شود که این موضوع ضریب اطمینان دسترسی مردم به این کالای اساسی را افزایش داده است.

سرپرست معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی مازندران در پایان با قدردانی از فعالان زنجیره تولید، کشتار و توزیع مرغ تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و رصد مستمر بازار، تأمین گوشت مرغ در استان و استان‌های مقصد، به‌ویژه در ایام پرمصرف، با آرامش و ثبات ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6716492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه