توزیع ۲۳۵ تن برنج در مازندران؛ روند تأمین کالاهای اساسی پایدار است

اسدالله تیمورییانسری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از معیشت خانوارها اظهار کرد: در چارچوب برنامههای تنظیم بازار، ۲۳۵ تن برنج خانوار در مناطق مختلف استان توزیع شده است تا بخشی از نیاز مصرفی مردم تأمین شود.
وی با اشاره به اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی افزود: کالاهای اساسی مشمول این طرح در فروشگاههای منتخب با نرخهای مصوب عرضه میشود و در حال حاضر روند توزیع این اقلام در استان بدون مشکل در جریان است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه به وضعیت تأمین گوشت مرغ اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای ثبتشده، در تاریخ ۱۹ فروردینماه بیش از ۱۶۳ هزار کیلوگرم مرغ آماده طبخ به میادین و فروشگاههای تهران ارسال شده است.
وی افزود: همچنین با احتساب ارسال مرغ زنده به کشتارگاهها، مجموع میزان مرغ انتقالیافته به تهران به بیش از ۳۴۲ هزار کیلوگرم رسیده است.
تیمورییانسری با بیان اینکه تأمین نیاز داخلی استان نیز در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: در همین بازه زمانی، بیش از ۳۵۰ هزار کیلوگرم گوشت مرغ در داخل استان توزیع شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر ظرفیتهای داخلی، بخشی از نیاز بازار از طریق استانهای همجوار از جمله گلستان و گیلان و نیز فروشگاههای زنجیرهای تأمین میشود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از ارسال بخشی از تولیدات به سایر استانها خبر داد و گفت: در این مدت، مقادیری گوشت مرغ آماده طبخ و مرغ زنده به استانهای دیگر از جمله سمنان و گلستان ارسال شده است.
وی در پایان با تأکید بر نظارت مستمر بر بازار خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف در حوزه عرضه و توزیع کالاهای اساسی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت تا ثبات بازار و آرامش خاطر مردم حفظ شود.
