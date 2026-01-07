بخش پلاسمافرز ضد هاری در مرکز اهدای خون خواجوی اصفهان آغاز به کار کرد

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرآیند پلاسمافرز اختصاصی برای تأمین پلاسما مورد نیاز تولید ایمونوگلوبولین ضد هاری با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و تأمین داروهای حیاتی، در مرکز اهدای خون خواجوی اصفهان آغاز شده است.

وی افزود: این برنامه با رویکرد پیشگیری از بیماری مهلک هاری و افزایش دسترسی به داروی ایمونوگلوبولین ضد هاری اجرا می‌شود و نقش مهمی در تقویت زنجیره تأمین داروهای راهبردی کشور دارد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان شرایط شرکت در این طرح گفت: افرادی با وزن بالای ۷۵ کیلوگرم، فاقد سابقه حساسیت دارویی و بدون سابقه تزریق واکسن هاری، با سن ترجیحی زیر ۵۰ سال می‌توانند با مراجعه به مرکز اهدای خون خواجو در این برنامه مشارکت کنند.

دهراب‌پور تصریح کرد: شرکت‌کنندگان ضمن واکسینه شدن در برابر بیماری هاری، در تأمین ایمونوگلوبولین ضد هاری برای پیشگیری و درمان این بیماری خطرناک، نقشی مؤثر در حفظ سلامت جامعه ایفا خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افراد واجد شرایط می‌توانند در روزهای غیرتعطیل، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با مراجعه به مرکز اهدای خون خواجوی اصفهان و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، در این طرح ملی و اثرگذار حضور یابند.