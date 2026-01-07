  1. استانها
بخش پلاسمافرز ضد هاری در مرکز اهدای خون خواجوی اصفهان آغاز به کار کرد

اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از راه‌اندازی بخش پلاسمافرز ویژه تأمین پلاسما برای تولید ایمونوگلوبولین ضد هاری در مرکز اهدای خون خواجوی این شهر خبر داد.

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرآیند پلاسمافرز اختصاصی برای تأمین پلاسما مورد نیاز تولید ایمونوگلوبولین ضد هاری با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و تأمین داروهای حیاتی، در مرکز اهدای خون خواجوی اصفهان آغاز شده است.

وی افزود: این برنامه با رویکرد پیشگیری از بیماری مهلک هاری و افزایش دسترسی به داروی ایمونوگلوبولین ضد هاری اجرا می‌شود و نقش مهمی در تقویت زنجیره تأمین داروهای راهبردی کشور دارد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان شرایط شرکت در این طرح گفت: افرادی با وزن بالای ۷۵ کیلوگرم، فاقد سابقه حساسیت دارویی و بدون سابقه تزریق واکسن هاری، با سن ترجیحی زیر ۵۰ سال می‌توانند با مراجعه به مرکز اهدای خون خواجو در این برنامه مشارکت کنند.

دهراب‌پور تصریح کرد: شرکت‌کنندگان ضمن واکسینه شدن در برابر بیماری هاری، در تأمین ایمونوگلوبولین ضد هاری برای پیشگیری و درمان این بیماری خطرناک، نقشی مؤثر در حفظ سلامت جامعه ایفا خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افراد واجد شرایط می‌توانند در روزهای غیرتعطیل، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با مراجعه به مرکز اهدای خون خواجوی اصفهان و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، در این طرح ملی و اثرگذار حضور یابند.

