محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهاندازی بخش کاردرمانی در کلینیک جامع طب فیزیکی و توانبخشی امامت کاشان در راستای سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر گسترش فضاهای درمانی با هزینه مناسب و افزایش دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات تخصصی انجام شده است.
وی افزود: با فعالیت این بخش، دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی کاردرمانی تسهیل شده و بیماران میتوانند این خدمات را با هزینهای بهمراتب کمتر از مراکز خصوصی دریافت کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به دامنه خدمات این کلینیک بیان کرد: خدمات کاردرمانی ارائهشده برای بیماران مبتلا به سکته مغزی، اماس، پارکینسون، میوپاتیها و انواع اختلالات مزمن عضلانی اسکلتی کاربرد دارد و نقش مؤثری در بهبود عملکرد حرکتی، افزایش استقلال فردی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران ایفا میکند.
فاضل، کاردرمانی سرپایی را حلقه مکمل درمان بیمارستانی دانست و تصریح کرد: آغاز زودهنگام و منظم خدمات کاردرمانی، ضمن افزایش اثربخشی روند درمان، به تسریع بهبودی بیماران و پیشگیری از وابستگیهای طولانیمدت آنان کمک میکند.
وی خاطرنشان کرد: این کلینیک با بهرهگیری از نیروهای متخصص و تجهیزات مناسب، آمادگی کامل برای ارائه خدمات تخصصی کاردرمانی به شهروندان را دارد.
کلینیک جامع طب فیزیکی و توانبخشی امامت کاشان در خیابان باباافضل، کوچه مسجد جامع واقع شده و به مراجعان خدمات درمانی تخصصی ارائه میدهد.
