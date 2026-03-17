ارائه خدمات درمانی در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه از ابتدا جنگ

عبدالرحمان پرنا در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: از همان روزهای آغازین جنگ، مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) در آمادهباش کامل قرار گرفته و خدمات درمانی به بیماران و مجروحان بدون وقفه در حال ارائه است.
وی با اشاره به آمار خدمات ارائهشده از ابتدای جنگ تاکنون افزود: در این مدت دو هزار و ۵۳۶ نفر به اورژانس این مجتمع مراجعه کردهاند و یک هزار و ۶۱ بیمار نیز بستری شدهاند.
رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) ادامه داد: همچنین ۷۷ عمل جراحی الکتیو (غیراورژانسی) و ۱۸۴ عمل جراحی اورژانسی در این مجموعه انجام شده است.
پرنا با اشاره به تداوم ارائه خدمات درمانی در مراکز زیرمجموعه این مجتمع گفت: تمامی خدمات درمانی سرپایی و بستری در مراکز گلستان و شهید رئیسی در حال انجام است و روند خدمترسانی بدون وقفه ادامه دارد.
وی افزود: در کلینیک بوستان نیز تمامی کادر درمان حضور فعال دارند و واحدهای مختلف درمانگاه و کلینیک در دو شیفت صبح و عصر به ارائه خدمات تخصصی میپردازند.
رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) تصریح کرد: در این مرکز خدماتی از جمله ویزیت سرپایی توسط تمامی گروههای تخصصی و فوق تخصصی پزشکی، خدمات چشمپزشکی، زنان و مامایی، تزریقات و پانسمان و شیمیدرمانی سرپایی ارائه میشود.
وی ادامه داد: همچنین خدمات مراقبتی تسکینی و تزریق خون برای بیماران مبتلا به سرطان و تالاسمی، انجام سونوگرافی، ماموگرافی و سنجش تراکم استخوان نیز در این مرکز در حال انجام است.
پرنا خاطرنشان کرد: واحدهای تخصصی از جمله اندوسکوپی، کولونوسکوپی، ERCP، نوار مغز و برونکوسکوپی نیز فعال بوده و خدمات لازم را به بیماران ارائه میدهند.
وی اضافه کرد: ارائه خدمات مشاوره بیهوشی، قلب و انجام اکوکاردیوگرافی نیز از دیگر خدماتی است که در این مجموعه ارائه میشود.
رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) در پایان گفت: به طور میانگین روزانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر به این مجموعه مراجعه کرده و از خدمات تخصصی و درمانی بهرهمند میشوند.
