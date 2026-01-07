به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی صبح چهارشنبه در بازدید کارخانه تولید خوراک دام در سمنان از اجرای نظارت و بازرسی این واحدها در سطح شهرستان خبر داد و اظهار داشت: اهداف کلی طرح تعادل سازی قیمت و توزیع متناسب خوراک دام است.

وی ادامه داد: در این بازرسی‌ها وضعیت تولید مورد ارزیابی قرار گرفته و بر کیفیت خوراک دام نظارت کافی انجام می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه قیمت گذاری خوراک دام متناسب با سیاست‌های آزادسازی ارز انجام شده است، ابراز داشت: برخورد با هرگونه تخلف احتمالی در دستور کار قرار دارد.

کاظمی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر، تصریح کرد: خوراک دام نقش مستقیم و تعیین کننده‌ای در سلامت دام، کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت تأمین امنیت غذایی جامعه خواهد داشت بنابراین نظارت دقیق و مستمر بر کارخانه‌های تولید خوراک دام یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: با توجه به آزادسازی قیمت‌ها کسب بایست توزیع خوراک دام به صورت متناسب، شفاف و بر اساس ضوابط انجام شود تا ضمن جلوگیری از ایجاد نوسان‌های غیرمنطقی در بازار، از تضییع حقوق دامداران نیز جلوگیری شود.