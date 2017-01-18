امحاء ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک دام آلوده به قارچ در هرسین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صیاد غلامی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف حدود یک تن خوراک دام آلوده به قارچ در این شهرستان خبر داد.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان هرسین افزود: این خوراک دام آلوده از یکی از کارخانه های تولید خوراک دام شهرستان هرسین کشف شده است.

وی با اشاره به نظارت و بازدیدهای مستمر کارشناسان دامپزشکی شهرستان، افزود: خوراک ضبط شده در دو مرحله مورد آزمایش قرار گرفته و آلودگی قارچی آن محرز شد.

غلامی تصریح کرد: در کلیه نظارت‌های مستمر دامپزشکی بر کارخانجات تولید خوراک دام و طیور، محصول تولیدی آن ها پس از نمونه گیری تا حصول نتیجه آزمایش، ضبط موقت می شود و در صورت عدم مشکل در نتیجه آزمایش اجازه توزیع و فروش به آن داده می شود.

وی بیان داشت: محصول تولیدی کارخانه مذکور در مرحله اول آزمایشات دارای آلودگی به قارچ بود که ناگزیر در مرحله دوم اقدام به اخذ ۵ نمونه شد ولی متاسفانه مجددا آلودگی نمونه ها مثبت اعلام شد.

این مسئول ادامه داد: پس از احراز آلودگی خوراک دام و ضبط آن و همچنین اخذ دستور قضایی از دادستانی، خوراک دام آلوده با دفن بهداشتی از چرخه مصرف خارج شد.