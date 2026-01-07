  1. سیاست
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

رحیمی: نظارت بر بازار با جدیت ادامه دارد

وزیر دادگستری گفت: نظارت‌ها با جدیت دنبال می‌شود و ستاد تنظیم بازار نیز مصوباتی در این حوزه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص تشدید نظارت بر بازار در اجرای طرح کالابرگ جدید، گفت: نظارت‌ها با جدیت دنبال می‌شود و ستاد تنظیم بازار نیز مصوباتی در این حوزه داشته است. باید تمامی کالاها طبق قیمت مندرج بر آن به فروش برسد.

وی ادامه داد: هرگونه افزایش قیمت در فروش کالاها مشمول گران فروشی و برخورد خواهد بود.

رحیمی با بیان اینکه اجرای طرح از امروز چهارشنبه آغاز شده است، متذکر شد: اگر از روزهای قبل قیمت‌ها افزایش یافته باید گفت آن قیمت‌ها بازار سیاه است و رسمی نیست. قیمت رسمی برای کالابرگ در فروشگاه‌ها از امروز اعمال می‌شود و هر فروشنده‌ای برخلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار که برای تمام کالاها قیمت گذاری شده کوچک‌ترین رقمی اضافه‌تر بخواهد، گرانفروشی محسوب می‌شود و تعزیرات حتماً برخورد قانونی خواهد داشت.

وزیر دادگستری تاکید کرد: وزارت کشاورزی حداکثر قیمت‌ها را به تولید کنندگان و وارد کنندگان اعلام کرده است و موظف هستند نرخ‌های مصوب را روی کالاها درج کنند. بازرسان وزارت صمت و کشاورزی، اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها را بر عهده دارند.

کد خبر 6716577
رامین عبداله شاهی

    • جلالی IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام، یک نمونه از نتایج نظارت ها منتشر گردد،، چرا صورت نمیگیرد؟؟ اگر نظارتی بود الان وضعیت اقتصادی کشور اینگونه نبود،،، چرا نمیخواهند نظارت باشد؟؟

