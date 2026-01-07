واکسیناسیون طیور روستایی خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کاوش پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: بیماری نیوکاسل یکی از مهمترین شایعترین بیماریهای ویروسی طیور است که بهویژه در طیور بومی روستایی میتواند تلفات گستردهای ایجاد کند خسارات اقتصادی قابل توجهی به خانوارهای روستایی وارد سازد.
وی افزود: با هدف پیشگیری از بروز شیوع این بیماری افزایش سطح ایمنی گلههای بومی، طرح واکسیناسیون طیور روستایی استان خوزستان به مدت ۶۰ روز با استفاده از واکسن مقاوم به گرما در سطح روستاهای استان اجرا میشود.
رئیس اداره بهداشت مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی خوزستان تصریح کرد: در این طرح پیشبینی شده است بیش از یک میلیون ۲۰۰ هزار قطعه طیور روستایی با مشارکت اکیپهای دامپزشکی همکاری دهیاران بهرهبرداران تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند.
کاوش با اشاره به اهمیت استفاده از واکسن مقاوم به گرما گفت: این واکسن با توجه به شرایط اقلیمی استان محدودیتهای نگهداری زنجیره سرد در مناطق روستایی، اثربخشی بالاتری دارد نقش مؤثری در موفقیت برنامههای پیشگیرانه ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون طیور روستایی علاوه بر کاهش تلفات جلوگیری از شیوع نیوکاسل در مناطق بومی، مانع انتقال بیماری به واحدهای پرورش صنعتی شده به پایداری تولید امنیت غذایی کمک میکند.
رئیس اداره بهداشت مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی خوزستان در پایان تأکید کرد: دامپزشکی استان اجرای برنامههای پیشگیری کنترل بیماریهای طیور را با جدیت دنبال میکند همکاری روستاییان بهرهبرداران نقش کلیدی در موفقیت این طرح دارد.
