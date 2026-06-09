ضرورت تلفیق عزاداری محرم با جهاد تبیین در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سهشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کلاردشت با گرامیداشت یاد شهدای این شهرستان شامل ۱۲۳ شهید و چهار شهید گمنام اظهار داشت: در آستانه ماه محرم باید میان برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان و حضور در میدانهای اجتماعی پیوند عمیق برقرار کرد.
وی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) بیان کرد: امام تأکید داشتند که علما و خطبا ضمن روضهخوانی مردم را از خطرات اسرائیل و صهیونیستها آگاه کرده و مظلومیتهای کشتار فیضیه و قیام ۱۵ خرداد را بازگو کنند. نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: امسال باید روضه شهادت رهبر عزیز و حادثه مدرسه میناب را خواند و ظلمهای کنونی را با واقعه عاشورا تطبیق داد.
آیتالله محمدی لائینی با استناد به دیدگاه علامه جوادی آملی خاطرنشان کرد: انسان موجودی خداجو و خداگراست و فرهنگ و اعتقادات برای او اولویت دارد. این اولویت به گفته وی در دو شرایط دوچندان میشود: نخست هنگام پیروزیهای الهی که باید جامعه به خدا روی آورد و دوم در مناطق گردشگری که خطر هضم فرهنگی وجود دارد.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به حضور انبوه گردشگر در شهرهایی مانند کلاردشت هشدار داد: حضور افراد با اصناف، افکار و عقاید مختلف، این شهرها را در معرض از دست دادن هویت اصیل خود قرار میدهد. وی تأکید کرد: مسئولان استانی باید بودجههای فرهنگی و توجهات مادی و معنوی را برای این مناطق افزایش دهند، چرا که حفظ هویت ملی، دینی و فرهنگی نسل جدید از همه موضوعات مهمتر است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود زیرساختهای فرهنگی در شهرکهای جدید الاحداث اشاره کرد و گفت: متأسفانه در بسیاری از این شهرکها برای ساخت مسجد، نمازخانه، کتابخانه و پایگاه مقاومت برنامهریزی نشده و این کوتاهبینی زمینهساز آسیبهایی مانند اعتیاد، طلاق و ناهنجاریهای اجتماعی خواهد شد.
آیتالله محمدی لائینی در پایان با ابراز خرسندی از انتخاب رهبر جدید و یأس دشمنان، جنگ امروز را جنگ تابآوری توصیف کرد و خواستار تدبیر دولت برای حل مشکلات معیشتی، تهیه بستههای حمایتی و همراهی خیرین برای کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه شد.
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