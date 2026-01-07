به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی دو بازیکن ایران هستند که بر اساس رنکینگ جهانی و به عنوان دو بازیکن برتر ایران در بخش مردان این رده بندی، به حضور در کاپ آسیا دعوت شده اند.

این در حالی است که با نظر این دو بازیکن و تصمیم کادر فنی، آنها به دلیل درگیری همزمان در مسابقات بین المللی دیگر، از حضور در کاپ آسیا کناره گیری کردند. نوشاد عالمیان به دلیل حضور در مسابقات بین‌المللی عمان و فرانسه و بنیامین فرجی به دلیل شرکت در اردوی تمرینی ژاپن و مسابقات قطر، قید شرکت در کاپ آسیا را زدند.

با توجه به اینکه دعوت از بازیکنان برای مسابقات کاپ آسیا بر اساس رنکینگ جهانی انجام می‌شود، امکان جایگزین شدن بازیکنان دیگر به جای عالمیان و فرجی وجود ندارد. بدین ترتیب نداشهسواری و شیما صفایی تنها نمایندگان ایران در کاپ آسیا هستند که در بخش زنان این رقابت ها به میدان می روند.

مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا از ۱۵ تا ۱۹ بهمن در هایکو چین برگزار خواهد شد.