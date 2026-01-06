  1. ورزش
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۲

حضور تنیس روی میز ایران در کاپ آسیا با ۴ بازیکن

با اعلام و تائید کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، ایران با ترکیبی چهار نفره متشکل از ۲ بازیکن در بخش مردان و ۲ بازیکن در بخش زنان در رقابت‌های کاپ آسیا شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های تنیس روی میز کاپ آسیا در سال جدید میلادی طی روزهای ۱۳ تا ۱۷ اسفند به میزبانی چین و در شهر هایکو برگزار خواهد شد.

برترین پینگ پنگ بازان آسیا برگزارکننده این رقابت ها هستند و از جمله ۴ بازیکن ایران که با اعلام کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، سهمیه شرکت در این رقابت ها را کسب کرده اند.

۲ بازیکن برتر ایران در رنکینگ جهانی مردان و زنان، مجوز شرکت در کاپ آسیا را کسب کرده اند. بر این اساس نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی که به ترتیب در رده های ۸۸ و ۱۴۵ قرار دارند همراه با ندا شهسواری و شیما صفایی که رده های ۱۳۴ و ۱۶۷ را در اختیار دارند، به عنوان نمایندگان ایران در کاپ آسیا شرکت می کنند.

۴۰۰ هزار دلار رقابت های تنیس روی میز کاپ آسیا است.

