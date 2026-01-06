حضور تنیس روی میز ایران در کاپ آسیا با ۴ بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های تنیس روی میز کاپ آسیا در سال جدید میلادی طی روزهای ۱۳ تا ۱۷ اسفند به میزبانی چین و در شهر هایکو برگزار خواهد شد.

برترین پینگ پنگ بازان آسیا برگزارکننده این رقابت ها هستند و از جمله ۴ بازیکن ایران که با اعلام کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، سهمیه شرکت در این رقابت ها را کسب کرده اند.

۲ بازیکن برتر ایران در رنکینگ جهانی مردان و زنان، مجوز شرکت در کاپ آسیا را کسب کرده اند. بر این اساس نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی که به ترتیب در رده های ۸۸ و ۱۴۵ قرار دارند همراه با ندا شهسواری و شیما صفایی که رده های ۱۳۴ و ۱۶۷ را در اختیار دارند، به عنوان نمایندگان ایران در کاپ آسیا شرکت می کنند.

۴۰۰ هزار دلار رقابت های تنیس روی میز کاپ آسیا است.