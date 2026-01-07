به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان، پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری یک محکوم تحت تعقیب و متواری توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد گفت: در اجرای دستور قضائی مبنی بر جلب و دستگیری محکومان متواری رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ جواد خواجه پور، افزود: در این راستا مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات اطلاعاتی، یک متهم تحت تعقیب پلیس و مراجع قضائی به اتهام آدم ربایی در شهرستان کهنوج و مشارکت در قاچاق مواد مخدر در حوزه شهرستان نی ریز را شناسایی و با دستگیری وی به فرار ۵ ساله این متهم پایان دادند.

وی با اشاره به معرفی این متهم به مرجع قضائی بر تلاش بی‌وقفه رده‌های انتظامی برای دستگیری متهمان بر اساس واکاوی‌های اطلاعاتی تاکید کرد.

سرهنگ خواجه پور، همچنین از دستگیری ۶ سارق خبر داد و عنوان کرد: از این سارقان ۸ مورد سرقت کشف شد و سارقان به سرقت خود اعتراف کردند.