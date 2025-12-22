  1. استانها
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

سردار موقوفه ئی: عامل کلاهبرداری چهار هزار میلیاردی در کرمان دستگیر شد

کرمان-فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری عامل کلاهبردار که با روش ادعای سرمایه گذاری و سوددهی در زمینه خرید و فروش طلا و مسکوکات چهار هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، گفت: مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در پی دریافت شکایت‌های متعدد از متهمی که با وعده سود کلان در حوزه خرید و فروش طلا و مسکوکات، از مردم کلاهبرداری کرده بود، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در روند بررسی شکایات متعدد مشخص شد متهم این پرونده با جلب اعتماد مردم و ادعای سرمایه گذاری و سود دهی در زمینه خرید و فروش طلا و مسکوکات، مقادیر زیادی طلا به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد ریال را از بیش از ۱۵۰ شهروند دریافت و از این طریق از آن‌ها کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در این راستا مأموران پلیس آگاهی با تکمیل تحقیقات خود از حضور متهم در یکی از جاده‌های خروجی استان مطلع و با اعزام فوری یک تیم این متهم را در مسیر خروج از استان دستگیر و ضمن انجام پی جویی های لازم برای احقاق حق شکات، متهم را با تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی کردند.

