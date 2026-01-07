نمایش خیابانی «بندبره» در بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه نمایشی صدف بوشهر، با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، سازمان تفریحی، اجتماعی و ورزشی بندر بوشهر و انتشارات قلمداران جنوب بوشهر، نمایش خیابانی «بندبره» را به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و شهدای جنگ ۱۲ روزه به روی صحنه برد.
این نمایش که به نویسندگی و کارگردانی کاظم ارجمندنیا و با بازی علیرضا سلیمانی و محمد صفاییخواه اجرا شد، به رشادتهای سردار سلیمانی و دلاوریهای یک آتشنشان در جریان جنگ ۱۲ روزه میپردازد و لحظات حماسی و ایثارگرانه را به تصویر میکشد.
اجرای این نمایش در مدرسه شهید باهنر بوشهر با استقبال گسترده بیش از ۳۰۰ دانشآموز و مخاطب مواجه شد و پیام مقاومت و فداکاری را به نسل جوان منتقل کرد.
نویسنده و کارگردان این نمایش ضمن تشکر از اتابک زندویان (مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی)، مهدی عابدی (مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی)، سبحان زنگی و مسعود عربزاده (فعالین فرهنگی) و دلاور دهدار (مدیر مدرسه شهید باهنر)، اظهار کرد: مدیر مدرسه شهید باهنر، آقای دهدار، نگاه ویژهای به هنر دارند و دانشآموزان نیز علاقه زیادی به این اجرا نشان دادند.
کاظم ارجمندنیا افزود: برگزاری چنین رویدادهایی در مدارس بسیار مهم است و این گامی مؤثر در حفظ یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در میان دانشآموزان به شمار میرود.
