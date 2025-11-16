شناسایی ۲۲ گردنه برفگیر در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکری ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با تشریح آخرین وضعیت آمادگی این مجموعه برای مقابله با شرایط خاص زمستانی گفت: موقعیت اقلیمی کردستان و پراکندگی راه‌های شریانی و روستایی، اجرای طرح راهداری زمستانی را به یکی از مأموریت‌های حیاتی این اداره‌کل تبدیل کرده است.

کردستان؛ استان برف‌گیر با شرایط ویژه راهداری زمستانی

شهرام شکری با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان اظهار کرد: کردستان یکی از برف‌گیرترین استان‌های کشور است. وجود ارتفاعات بلندی چون شاهو با ۲۳۹۰ متر و چهل‌چشمه با ۳۱۷۳ متر سبب می‌شود راهداری زمستانی در استان شرایطی متفاوت و حساس داشته باشد.

به گفته وی، کردستان با وسعتی بیش از ۲۸ هزار کیلومتر مربع، حدود ۱.۷ درصد از مساحت کشور را در اختیار دارد و همین گستره، لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای پوشش کامل راه‌ها در فصل سرما را دوچندان می‌کند.

پوشش نزدیک به ۸ هزار کیلومتر راه در طرح زمستانی

مدیرکل راهداری کردستان با تشریح وضعیت شبکه راه‌های استان گفت: از مجموع راه‌های موجود، هزار و ۱۱۹ کیلومتر مسیر شریانی شامل ۳۳۷ کیلومتر بزرگراه و ۷۸۲ کیلومتر راه اصلی است.

وی اضافه کرد: همچنین ۵۹۰ کیلومتر راه فرعی و سه هزار و ۶۲۰ کیلومتر راه روستایی آسفالته داریم که در مجموع هفت هزار و ۸۹۱ کیلومتر از راه‌ها تحت تأثیر مستقیم عملیات راهداری زمستانی قرار می‌گیرد.

وی افزود: برای اجرای این عملیات، ۳۶ اکیپ راهداری، ۴۵۰ نیروی انسانی و بیش از ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات برف‌روب، لودر، گریدر، نمک‌پاش و تجهیزات تخصصی در آماده‌باش کامل هستند.

شناسایی ۲۲ گردنه برف‌گیر و اولویت‌بندی مسیرهای پرتردد

شکری با بیان اینکه ۲۲ گردنه برف‌گیر در استان شناسایی شده گفت: محور ترانزیتی سنندج–مریوان–باشماق به دلیل نقش مرزی و اقتصادی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های عملیات زمستانی است.

وی گفت: محور شریانی سنندج–قروه–همدان نیز به‌عنوان مسیر اصلی ارتباطی استان با مرکز کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: تمامی مسیرهای برف‌گیر به‌صورت طبقه‌بندی‌شده در طرح زمستانی مراقبت می‌شوند تا در شرایط بارش و کولاک، اختلالی در تردد ایجاد نشود.

ماشین‌آلات فرسوده؛ چالشی مهم در ناوگان راهداری

مدیرکل راهداری کردستان با اشاره به وضعیت ناوگان مکانیزه استان اظهار داشت: میانگین عمر ماشین‌آلات راهداری در کردستان حدود ۲۴ سال است و در حال حاضر ۳۰ دستگاه نیازمند تعمیر اساسی و ۱۴ دستگاه نیز از رده خارج شده‌اند.

شکری خاطرنشان کرد: اگرچه بخشی از ماشین‌آلات سال گذشته از طریق اجاره شامل ۷۸ دستگاه تراکتور برف‌روب، ۶ بیل مکانیکی، یک گریدر، دو کامیون و ۸ لودر تأمین شد، اما هنوز نوسازی ناوگان یک ضرورت جدی است.

تأمین مصالح زمستانی و تجهیز پایگاه‌های راهداری

وی از ذخیره‌سازی مصالح مورد نیاز در پایگاه‌ها خبر داد و گفت: برای فصل زمستان ۴۲ هزار تن ماسه و پنج هزار تن نمک پیش‌بینی شده که بخش اعظم آن در انبارها ذخیره شده و مابقی نیز در حال انتقال است.

به گفته شکری، کردستان دارای ۳۶ پایگاه راهداری شامل ۱۰ پایگاه مرکزی و ۲۶ پایگاه فرعی است و همچنین ۲۱ آشیانه ماشین‌آلات و ۲۲ انبار نمک و ماسه در سطح استان برای پشتیبانی عملیات زمستانی فعال‌اند.

ایمنی، بازگشایی مستمر راه‌ها و خدمات‌رسانی سریع

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان گفت: هدف اصلی ما حفظ ایمنی تردد، باز نگه داشتن راه‌های اصلی و روستایی و ارائه خدمات سریع در هنگام انسدادهای احتمالی است.

شکری اذعان کرد: امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمستانی ایمن و بدون حادثه برای مردم استان رقم بخورد.