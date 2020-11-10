کشف ۳ تن روغن خوراکی احتکار شده در شهرستان بهار

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف سه تن روغن خوراکی احتکار شده در بازرسی از یک واحد صنفی خبر داد و عنوان کرد: با اشراف اطلاعاتی و مشارکت و همدلی مردم و در پی کسب خبری مبنی بر احتکار روغن خوراکی در انبار یک واحد صنفی در شهرستان بهار، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی انبار و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی به همراه تیمی از اداره صنعت و معدن در بازرسی از این انبار، سه تن روغن خوراکی احتکار شده کشف کردند.

سرهنگ نوری با اشاره به اینکه ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان ۴۵۰ میلیون ریال برآورده شده است؛ عنوان کرد: انبار مورد نظر پلمب و فرد متخلف پس از تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق توسط افراد سود جو، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.