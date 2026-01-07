کمبودی در ذخیره کالاهای اساسی خوزستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطان‌کاظمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جریان بازدید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز عرضه کالاهای اساسی و مجتمع بنکداران اهواز اظهار کرد: این بازدیدها در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت درباره حذف ارز ترجیحی، کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار انجام شده است.

وی افزود: بازار و تولیدکنندگان باید کالاهای خود را با نرخ واقعی عرضه کنند و یارانه‌ها به‌صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر حمایت از تأمین پایدار اقلام اساسی عنوان کرد: این سازمان برای حفظ ثبات بازار و جلوگیری از هرگونه کمبود، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

سلطان‌کاظمی حفظ آرامش بازار، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را از اولویت‌های اصلی سازمان برشمرد و گفت: نظارت‌های میدانی به‌صورت مستمر هدفمند ادامه دارد و با هرگونه تخلف در حوزه تنظیم بازار، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد می‌شود.

وی بر تداوم بازرسی‌ها، تشدید پایش قیمت‌ها و تضمین عرضه پایدار کالاهای اساسی در سطح شهر اهواز تأکید کرد.

براساس این گزارش، این بازدید با هدف پایش میدانی وضعیت عرضه، توزیع، ذخیره‌سازی و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، بررسی رعایت نرخ‌های مصوب و ارزیابی شرایط بازار انجام شد.