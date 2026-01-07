گویش سمنانی وارد مدارس شد؛ آموزش زبان محلی برای پاسداری از هویت بومی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر چهارشنبه در بازدید از مدرسه دخترانه انبیا (ع) سمنان با حضور مدیر آموزش و پرورش این شهرستان اعلام کرد: طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس شهرستان یکی از طرح‌های خوب آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه زحمات و خدمات خوبی برای آموزش زبان سمنانی به دانش آموزان صورت گرفته که قابل تقدیر است، افزود: این طرح در انتقال فرهنگ بومی به نسل آینده و جوان امروز مؤثر است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه به زودی اتفاقات مثبت بیشتری در زمینه فرهنگ فولکلور و بومی سمنان رخ خواهد داد، تاکید کرد: یادگیری اصولی زبان سمنانی یک اقدام ارزشمند در این شهرستان است.

مراد دوست محمدی مدیر آموزش و پرورش سمنان نیز در این دیدار بر ضرورت کیفیت بخشی به آموزش زبان سمنانی در مدارس این شهرستان به عنوان یک راهبرد، تاکید کرد.

وی همچنین اعلام کرد: دانش آموزان و خانواده آنان از آموزش زبان سمنانی در مدارس به خوبی استقبال کرده‌اند.